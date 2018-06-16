研發替代役 10年貢獻3000億元

2018年06月16日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

研發替代役制度自實施屆滿10年，內政部統計，已有3萬8千多名役男在1500家用人單位服役，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，研發成果豐碩，每年對用人單位營收貢獻值高達新台幣3000億元以上，成功為國攬才、育才、留才。

內政部統計，研發替代役實施10年，有近7成役男役期屆滿留任原單位，成為政府留才管道。但83年次以後的役男，只剩下4個月的軍事訓練，官員感嘆，以後還有沒有研發替代役都不知道。役政署副署長粱國輝表示，未來若兵源減少，也只能配合辦理。

梁國輝說，有產業界私下表示，對於研發替代役的表現感到滿意，希望能持續辦理，但要不要維持甚至擴大此一攬才管道，並非役政署的權責，包括國發會等單位應會充分考量。

內政部表示，今年度研發替代役第3次甄選作業，訂於7月23日至8月7日進行。另外因應82年次以前出生役男可徵人數逐年減少，行政院已核定研發替代役員額，今年4000名、明年2000名及後年1000名，未來將視兵役制度調整，適時滾動檢討研發替代役制度。

內政部昨發表「研發育才十載 創新卓越精彩」專刊，部長葉俊榮在序中表示，研發替代役制度已邁向成熟的階段，政府有義務把這個制度的意義、作用、在社會留下的軌跡，用負責任的態度闡述清楚，為國家替代役制度留下最美好的典範。

「億光電子」紅外線產品研發處長徐志豪表示，研發替代役制度提供穩定、優質人才，「已成為不可或缺的人才庫」，對研發、生產的貢獻非常大，協助企業留住人才，傳承創新科技發展使命。

目前任職財團法人國家實驗研究院的詹佳諺表示，他博士畢業時已30歲，家人希望他家庭、工作可以兼顧，研發替代役正好滿足他的需求；在研發替代役期間，他曾參與福爾摩沙衛星5號自主設計發展，並著重掌握遙測衛星本體關鍵技術與能力，將研究成果發表於SCI期刊與國內外會議，大大提升台灣研究發展的能見度。

(中國時報)