台產小股東為股價叫屈

2018年06月16日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台產（5832）保險本業、投資皆賺錢，昨舉辦股東會宣布每股配發1.1元股息，而去年EPS為2.35元，明顯較前年1.35元成長許多；以台產獲利水準、資產價值來看，小股東認為台產股價僅20元「太委屈」，若北車館前大樓都更案能成行，發揮效益、帶來收入，股價將上看200元；台產承諾，都更案會持續努力，隨時準備重新啟動整合機制。

台產總經理宋道平表示，台產主要獲利來源包括保險本業與投資，受惠景氣好轉，穩健保守的投資操作，近年有相當不錯成績，宋道平為公司股價喊屈，但中長期經營是往上走，向股東信心喊話「值得長期投資」。

宋道平指出，保險獲利來自核保利潤，雖然近年台南、花蓮陸續發生大地震，桃園敬鵬大火也有上千萬元的損失，但對於天災、承保風險較高的產業族群，台產都有十足再保安排，損失當年認列、沒有負債。

至於小股東建議，台產應積極活化資產，將鄰近台北車站、館前路的舊大樓加速都市更新，以提高公司資產、股票價值；台產解釋，北車站前的救國團大樓因牽涉黨產、複雜性提高，目前都更的申請期限已經到期，加上少數地主不易整合，將待立法院都市更新條例三審通過後，再找合適法規重新送審、啟動。

台產館前大樓若按先前規畫都更，可望超越新光摩天大樓，成為站前新地標。

(中國時報)