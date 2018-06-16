一定要贏 林百里為AI勤跑醫院

廣達昨日舉行股東會，會後廣達董事長林百里（右）談興大開。左為廣達副董事長梁次震。（吳筱雯攝）

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中國時報
／台北報導

廣達昨（15）日召開股東會，董事長林百里表示，今年進入AI（人工智慧）時代，廣達所有的事業都已圍繞AI發展，他本人現在老是跑醫院，不過不是去看病、而是去推銷AI！

面對仁寶今年發下豪語將取代廣達、成為NB一哥，林百里冷笑表示，AI是接下來30年最重要的革命，戰場早就不一樣了，「到現在還談戰國時代、第一次世界大戰（均意指NB代工競爭）的事做什麼？」而在AI的硬體方面，廣達「一定要贏」。

AI這兩年成為台灣科技業顯學，不過林百里10多年前就與美國麻省理工學院（MIT）合作投入AI研究。他昨天強調，AI會逐步取代HI（人類智慧），是未來30年科技業最重要的革命，兩、三年前廣達已經配合客戶需求推出AI用伺服器，廣達現在所有的事業都圍繞AI進行，公司同事都很興奮可以做新的事情，未來也不排除調整組織架構。

他進一步指出，NB每個客人要的都一樣，把Wintel（微軟＋英特爾）拼在一起出貨就好，AI很分散，不同產業應用如醫療、教育、交通控制、農業，要的AI都不同，廣達每個雲端客戶要的AI硬體架構也不一樣，很需要專業知識，要了解AI才能做出符合客戶需求的硬體，AI硬體「我們一定要贏」。

林百里投入AI與醫療的結合，他曾表示，科技救人是他從小的心願，而林百里抗癌成功後，廣達對於結合AI與醫療的投資力道更為加重。林百里說，他現在老是跑醫院不是去看病，而是去跟醫院推銷AI，而且由他親自出面，醫院的院長、副院長才會出來說明，他才能了解AI能帶給醫院運作什麼幫助。

目前廣達除與北醫合作智慧醫院模擬實驗室，也推出以病患為中心的雲端遠距照護系統和智慧醫療照護平台QOCA，今年將在荷蘭鹿特丹準備小規模上線 。

(中國時報)

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