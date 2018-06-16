肺癌年奪萬命 乳癌折壽15年

2018年06月16日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

2017年國人10大癌症死因

衛福部昨公布最新年度10大死因，癌症以年奪4萬8037條人命，連36年蟬聯冠軍，死亡人數也創歷史新高，罹癌後平均少活12.7年，「最折壽」的癌症為乳癌，平均少活15年；此外，肺癌以年奪9235條人命、連8年成為最致命的癌症，肝癌和大腸癌則緊追在後。

國人聞癌色變，因為癌症不僅會「突然被發現」，奪走的性命數也是各種死因之最。根據衛福部最新公布資料，2017年致死率最高的前10大癌症，依序為肺癌（氣管、支氣管和肺癌），肝癌（肝和肝內膽管癌）、大腸癌（結腸直腸和肛門癌）、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌（子宮頸及部位未明示子宮癌）。

早期篩檢 善用資源

肺癌連8年居最致命癌症，癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭說，主因是肺癌初期無症狀、易轉移，發現時常已是晚期；過去總認為肺癌只和吸菸有關，但愈來愈多人罹患和吸菸無關的「肺腺癌」，雖初步推測和油煙、空汙有關，但仍需要更多實證，「50歲以上、有吸菸史、二等親內曾罹患肺癌者，均是危險族群，建議定期接受胸部Ｘ光，或低劑量電腦斷層檢查。」

王正旭補充，肝癌和國人最易罹患的大腸癌，分別是「本土病」和「全球病」，肝癌和我國B、C肝患者數量眾多有關，B肝惡化成肝癌的速度又比C肝快；大腸癌則是因飲食西化、過於高油脂、高營養有關，若能透過多吃蔬果、生活規律少壓力、多運動避免肥胖，均有助於減少肝癌和大腸癌的發生與惡化。

飲食西化 有礙健康

統計顯示，國人罹癌後，平均少活12.7年，最折壽的則是年奪2377條人命的乳癌，少活年數達15年。衛福部國健署副署長陳潤秋說，乳癌和女性晚婚、晚生育，以及飲食西化、肥胖有很大關聯；她強調，乳癌若能早期發現，適當治療後，存活率可高達9成，但有超過2成患者，是拖到3~4期才被檢查出來，國健署現有提供乳癌篩檢，只是篩檢率仍僅4成，呼籲民眾多多善用資源。

(中國時報)