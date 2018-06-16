世足》阿根廷破冰搶頭采 梅西舉足輕重

阿根廷梅西(中)與隊友一起練球。(美聯社)

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中國時報
／綜合報導

每次當梅西從代表巴塞隆納俱樂部，轉換身分到披上阿根廷國家隊的藍白戰袍，彷彿就像轉到另一個平行時空。這一回，阿根廷16日晚間首戰冰島，展開這趟世足征戰，更多責任和考驗又壓在梅西的肩上。

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披藍白戰袍 沒有冠軍命

踢職業賽對梅西而言輕而易舉，巴薩每年都組成才華洋溢的陣容，挑戰各項賽事並贏得獎盃，梅西整季也總能進個40、50球。偏偏一到了國家隊，狀況就變成一團混亂，讓梅西扛得格外辛苦。

上屆世足賽，阿根廷終於在相隔24年後重返決賽，但延長賽0比1不敵德國，梅西只能失望領取象徵「最佳球員」的金球獎。隨後兩年阿根廷連續在美洲盃決賽輸給智利，3年3亞讓梅西一度宣布退出國家隊。

少了梅西 被譏二流球隊

梅西最後還是回來了，也是他在南美區資格賽最後一役對厄瓜多上演「帽子戲法」，才讓阿根廷拿到世足門票。

不過考驗並未結束，3月友誼賽梅西因小傷未上，阿根廷竟以1比6慘敗給西班牙，被質疑沒有梅西的阿根廷就是支二流球隊。而在5月公布23人名單後，上屆世足守滿7場的門神羅梅羅宣布因膝傷報銷，讓後防雪上加霜。

冰島不好惹 沒輕敵本錢

事實上，自從資深主席葛隆多納於2014年辭世後，阿根廷足協就陷入一團混亂。被西班牙慘電後，他們只排了兩場友誼賽，一場4比0宰世界排名108的海地，被形容是自我安慰，另一場則是對提升戰力幫助也不大的以色列，還因為要去耶路撒冷比賽，引發巴勒斯坦激烈抗議，最終取消。

阿根廷首戰首次參賽的冰島，被形容為「梅西vs.魚腩」，然而狀況連連，等於沒有實戰測試就來到俄羅斯的阿根廷，真能輕鬆吞下以向心力著稱的冰島？想想1990年阿根廷以衛冕者之姿在首戰輸給喀麥隆的慘痛歷史，藍白軍團絕對沒有輕敵本錢。

(中國時報)

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