世足》氣走埃及 烏拉圭一頭槌破48年魔咒

烏拉圭吉曼奈茲頭槌破網，擊敗埃及。(美聯社)

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中國時報
／綜合報導

雖然薩拉沒能出賽，但埃及即便是面對兩屆冠軍、南美強權烏拉圭，依舊踢得很強悍，可惜半場數次具有威脅性的射門都功虧一簣。烏拉圭當家前鋒蘇亞雷斯雖錯過3次絕佳機會，仍靠吉曼奈茲在第89分鐘頭槌建功，以1比0險勝，也破了48年來世足首戰不勝魔咒，在A組與俄羅斯同為1勝。

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身為世界盃首屆主辦國的烏拉圭，過去20屆參加12次，2次拒絕參賽，6次無緣參賽，曾分別在1930年與1950年兩度奪冠，1970年小組賽第一戰2比0擊敗以色列之後，至今已有48年不曾嘗過小組賽第一場比賽勝利滋味，6次參賽3和3敗。

烏拉圭15日迎戰實力比他們略遜一籌的埃及，加上「埃及梅西」薩拉因傷沒有先發的埃及，烏拉圭理應可輕鬆勝出，沒想到反而是埃及踢得很強勢，多次逼得烏拉圭門前險象環生。上半場南美豪強唯一出現有威脅性的射門就是出現在第34分鐘，蘇亞雷斯在左翼底線凌空抽射，可惜彈道偏離，蘇亞雷斯只能掩面悔恨。

下半場烏拉圭改變戰術，開始大軍壓境反擊，開賽僅1分鐘就強攻到右翼底線，逼得埃及門將艾森納必須趨前防守，蘇亞雷斯抓住機會起腳，但攻擊路線已被艾森納堵死，烏拉圭還是無法攻破擁有「法老王」埃及的大門。

第73分鐘，卡瓦尼在門前短傳給蘇亞雷斯，但蘇亞雷斯沒有在第一時間掌握住射門機會，反因為過度保守而喪失替烏拉圭打開僵局契機。埃及大門差點被攻破，讓坐在板凳席上的薩拉捏了一把冷汗，不過他看到蘇亞雷斯朝天咆嘯之後隨即笑了出來。

埃及在第82分鐘換上索布西，3個換人名額全部用完，意味著薩拉與45歲老將艾哈達里都不會在這場比賽上場了。

第88分鐘烏拉圭出現左前場自由球機會，由效力於法甲巴黎聖日耳曼的卡瓦尼操刀，可惜被艾森納擋下。第89分鐘，烏拉圭右底側邊線自由球，效力於馬德里競技隊的吉曼奈茲躍起頭槌破網，憑藉這一球，烏拉圭終於破解了48年魔咒。

(中國時報)

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