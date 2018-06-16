世足》法國玩變陣 拿袋鼠試刀

法國隊教練德尚(左)與格里茲曼。(美聯社)

友善列印
中國時報
／綜合報導
2018世足賽戰績及賽程

俄羅斯世足賽C組賽事16日登場，以奪冠熱門之一的「高盧雄雞」法國最受矚目。法國這次由「小王子」格里茲曼領銜豪華鋒線，幾乎每個位置都有多人可供替換，不只首戰可望痛宰「足球袋鼠」澳洲，也被看好能以3戰全勝出線。

2018俄羅斯世足瘋一夏

法國由1998世足冠軍隊長德尚執教，格里茲曼是前年歐洲國家盃進球王，配合速度飛快的小將姆巴佩，以及巴塞隆納的盤帶魔人登貝萊，加上攻守兼備的中場「魔人」普巴，以及整齊的後場防線，奪冠賭盤看好度僅次於巴西、德國。

姆巴佩日前在訓練中被後衛拉米鏟傷腳踝，所幸後來證明傷勢無礙，讓法軍能以完整陣容對陣澳洲。然而，一向被認為走沉穩路線的德尚，這3周備戰竟從過去主打的4-4-2，改練攻守區分更為明確的4-3-1-2，也開始賭上一把。

4-3-1-2能讓法國的攻擊三叉戟格里茲曼、姆巴佩、登貝萊發揮更大效益，但格里茲曼得從箭頭後撤為攻擊發電機，他的傳控、視野都沒有問題，只是習慣與否仍需實戰驗證。

當然，小組對手包括澳洲、祕魯與丹麥，對上法國可能都會死守後場打反擊，也可能是德尚變陣的主要考量。

C組法國獨強，澳洲則是經過洲際附加賽才拿到世足賽門票，卻撤換了總教練，在本組恐怕難有作為。自1982年以來首度晉級的祕魯，原本因為隊長葛雷諾違反禁藥規定，被禁賽14個月而元氣大傷，所幸瑞士最高法院宣布禁賽暫緩，讓祕魯有足夠本錢與「童話王國」丹麥競爭C組第2，首戰結果可能左右另一張16強門票。

(中國時報)

世足》氣走埃及 烏拉圭一頭槌破4… 蘿蔔看世足－火山烈燄 凝聚冰島…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。