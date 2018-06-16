世足》法國玩變陣 拿袋鼠試刀

2018年06月16日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽戰績及賽程

俄羅斯世足賽C組賽事16日登場，以奪冠熱門之一的「高盧雄雞」法國最受矚目。法國這次由「小王子」格里茲曼領銜豪華鋒線，幾乎每個位置都有多人可供替換，不只首戰可望痛宰「足球袋鼠」澳洲，也被看好能以3戰全勝出線。

法國由1998世足冠軍隊長德尚執教，格里茲曼是前年歐洲國家盃進球王，配合速度飛快的小將姆巴佩，以及巴塞隆納的盤帶魔人登貝萊，加上攻守兼備的中場「魔人」普巴，以及整齊的後場防線，奪冠賭盤看好度僅次於巴西、德國。

姆巴佩日前在訓練中被後衛拉米鏟傷腳踝，所幸後來證明傷勢無礙，讓法軍能以完整陣容對陣澳洲。然而，一向被認為走沉穩路線的德尚，這3周備戰竟從過去主打的4-4-2，改練攻守區分更為明確的4-3-1-2，也開始賭上一把。

4-3-1-2能讓法國的攻擊三叉戟格里茲曼、姆巴佩、登貝萊發揮更大效益，但格里茲曼得從箭頭後撤為攻擊發電機，他的傳控、視野都沒有問題，只是習慣與否仍需實戰驗證。

當然，小組對手包括澳洲、祕魯與丹麥，對上法國可能都會死守後場打反擊，也可能是德尚變陣的主要考量。

C組法國獨強，澳洲則是經過洲際附加賽才拿到世足賽門票，卻撤換了總教練，在本組恐怕難有作為。自1982年以來首度晉級的祕魯，原本因為隊長葛雷諾違反禁藥規定，被禁賽14個月而元氣大傷，所幸瑞士最高法院宣布禁賽暫緩，讓祕魯有足夠本錢與「童話王國」丹麥競爭C組第2，首戰結果可能左右另一張16強門票。

(中國時報)