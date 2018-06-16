蘿蔔看世足－火山烈燄 凝聚冰島向心力

2018年06月16日 04:10 中國時報 李弘斌

在本屆世足賽之前，「最小」參賽國的紀錄由2006年的千里達所保持，這個加勒比海國家的人口約130萬，比起本屆的新紀錄保持人冰島，還多了將近100萬人。而全國僅34萬人的冰島首次站上世足舞台，就要面對可能是最偉大足球員的梅西，所領軍的兩屆世足冠軍阿根廷。

這個戲碼對冰島教頭霍格里森而言有些夢幻，1978年世足賽時，他和同學一起做了件阿根廷球衣，後面寫著進球功臣肯佩斯（Mario Kempes）的名字，為阿根廷的第一座世足冠軍而喝彩。

霍格里森的本職其實是牙醫，也凸顯出冰島打入世足有多不容易。冰島接近北極圈，礙於天候每年足賽只能踢春、夏兩季，有12隊規模的「冰島超級足球聯賽」（Urvalsdeild karla）也是屬於半職業層級，球員、教練大多另有本職工作。

然而，冰島平均每500人就有一位足球教練，近年發展青訓卓然有成，可以輸出好手旅外踢職業聯賽。國家隊攻擊核心G.希古森，去年以4000萬歐元轉會費加盟英超「太妃糖」艾佛頓，還創下隊史最高紀錄。

既然頂尖好手多在國外踢球，國家隊整合理論上會非常困難，冰島卻能以無比的向心力及團結彌補。這樣的特質，竟是因為該國最著名的天災，不時噴發的火山。

「火山讓我們更強壯，因為人們必須團結一致對抗大自然，」霍格里森說：「特別是當火山噴發後人們回到家園，可能要花好幾年去清理，每個人都必須要互相幫忙，冰島人就是這樣過來的。」

那是一種深植於冰島人DNA的血性、天性，還有文化，因此，即使要面對強大的梅西和阿根廷，冰島的法門還是「團結一心」。不論能否從D組出線，冰島在俄羅斯的每顆進球、每場勝利，都是他們歷史性的第一次，也都是奇蹟的延續。

（本文作者為3屆世足賽講評）

(中國時報)