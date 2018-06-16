川普出手 500億美元陸貨加稅

2018年06月16日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美對大陸產品開徵懲罰性關稅清單要點

美國總統川普才與北韓領袖金正恩完成歷史性會面，隨即把目標轉向中國大陸。川普15日宣布，美國決定針對總值達500億美元（約台幣1.49兆元）的大陸商品課徵25％關稅。美官員14日透露，川普不再認為大陸對北韓的影響力構成不對其徵收關稅的有力理由。

涵蓋航太、汽車、機器人

川普表示：「我和中國國家主席習近平的偉大友誼以及美中兩國的關係對我來說，都非常重要。 然而，在很長一段時間內，我們彼此之間的貿易非常不公平。這種情況不能再繼續下去。」

據CNN報導，大約1100種大陸出口商品成為新徵關稅目標，產業包括航太、機器人、製造業與汽車。美國官員表示，海關人員將從7月6日起開始徵收關稅。

川普14日與數名閣員和白宮貿易顧問開會，會中美國財長穆努欽反對對陸課徵關稅。但川普指出，他必須這麼做，以平衡貿易逆差，並認為這是對大陸長期剽竊美國企業知識產權行為所做出的合理決定。

另據路透報導，一名美國官員透露，由於川金會美國已可直接與北韓溝通，北京對北韓頗具影響力，但川普不認為這是不對大陸加徵關稅的有力理由。

最近陸美貿易糾紛趨於平靜，各方注意力轉向川普與7大工業國領袖因鋼鋁關稅引發的爭執，以及廣受矚目的「川金會」。川金會後，川普曾公開感謝大陸國家習近平協助舉行世紀峰會。

新加坡川金會結束後，川普於回程途中在空軍一號上接受媒體採訪時宣稱，今後2周美國將對中國大陸採取強有力的行動。這項消息發布前，川普政府的官員和顧問已透露川普打算推進關稅計畫的決定。

第二份清單千億美元接力

除這一波500億美元商品外，另據路透報導，美國已接近完成對大陸價值1000億美元商品加徵關稅的第二份清單。熟悉內情人士透露，1000億美元商品清單與500億美元清單一樣，都要徵詢公眾意見和進行聽證，可能需60天甚至更長時間才能開始實施。

報導稱，這份清單選定可從其他國家獲得替代供應的商品，以便將美國消費者和企業受到的衝擊降至最低，而要消除所有影響恐怕不可能。一位聽取了美國商務部長羅斯簡報的人士稱，這份清單將把鎖定個別商品類別中，中國大陸供應在美國總進口占比33％以下的商品，使美國更加容易轉而從其他國家進口。

近兩個月，陸美高層官員已就削減巨大的雙邊貿易逆差，以及侵犯智慧財產權等進行3輪談判。陸美貿易緊張局面不斷升級，外界擔心，世界最大的兩個經濟體的貿易爭端可能會激化為一場全面貿易戰，對全球經濟造成不利影響。

(中國時報)