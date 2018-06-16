陸回擊美貿易戰 同等規模徵稅

2018年06月16日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰火再起，美國國務卿蓬佩奧14日才訪陸，會晤大陸國家主席習近平，川普總統隔日便再度對大陸宣戰，美貿易代表署15日正式宣布，對價值約500億美元大陸進口商品加徵關稅。對此，大陸商務部立馬回應稱，美方反覆挑起貿易戰，大陸將即刻祭出同等規模徵稅措施反擊；雙方此前談判成果同時歸零。

美昨正式宣布對陸約500億美元進口商品加徵25％關稅，大陸商務部旋即表示，過去陸美雙方開展多輪經貿問題磋商，力圖解決分歧，實現雙贏。但深感遺憾的是，美方置雙方形成的共識於不顧，「反覆無常，挑起貿易戰。」此舉既損害雙邊利益，破壞世界貿易秩序，陸方堅決反對。

大陸商務部重申，陸方不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，陸方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。大陸將立即出台「同等規模、同等力度的徵稅措施」，雙方此前磋商達成的所有經貿成果，將同時失效。

在美尚未正式公布對陸加徵稅舉措前，大陸外交部發言人耿爽聲稱，若美國真的出台相關措施，大陸將在「第一時間」回擊。

耿爽重申，陸方立場一以貫之。如果美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害陸方利益，大陸會在第一時間作出反應，採取必要措施，維護自身合法權益。

大陸商務部不忘呼籲世界，當今時代，發起貿易戰不符合全球利益；各國應共同採取行動，堅決制止過時和倒退行為，堅定捍衛人類共同利益。

(中國時報)