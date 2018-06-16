基金會當支票簿 檢控川普全家

美國紐約州檢方14日指控川普總統與3名子女違法利用川普基金會充當「支票簿」以遂私利，訴求法院判處該基金會解散並退還善款。圖右起為川普長子小川普、川普、長女伊凡卡、次子艾瑞克，2017年在紐約川普大樓召開記者會的情形。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國紐約州檢方14日對美總統川普、其3名子女與川普基金會提告，指控川普家族10多年來違法利用川普基金會，將其充當「支票簿」以遂私利，包括支助川普2016年的總統選戰。檢方訴求法院判處該基金會解散及退還280萬美元（約台幣8450萬元）善款，並限制川普與3名子女在慈善組織中任職。

川普當天過72歲生日卻意外遭到檢控，他隨即推文回應稱這起官司很荒唐，並指斥「墮落低俗的紐約民主黨人」千方百計想告他。川普強硬表示他不會和解了事，將挺身對抗。

紐約州總檢察長辦公室提交的訴訟文件表示，川普基金會作為慈善非盈利組織，所募得善款應全數用於慈善事業，嚴格禁止投入政治競選活動。但該基金會過去十幾年不斷違反紐約州的慈善事業管理法，違規參與競選活動、從事違法的自利交易等。例如，川普2016年初為退伍軍人辦電視慈善募款，募得款項中280萬美元納入川普基金會，由川普競選團隊掌控。

川普還利用該基金會繳交名下佛州「海湖莊園」訴訟罰款、支付川普高爾夫球俱樂部和解金、購入川普畫像掛在佛州川普高爾夫俱樂部、買廣告推銷連鎖的川普國際飯店。

檢方訴求法院判處川普基金會解散，退回280萬美元善款，並課以罰金，另外還希望法院禁止川普10年內在慈善組織任職，及限制其長子小川普、次子艾瑞克、長女伊凡卡，1年內不得任事於慈善機構。

紐約州總檢察長芭芭拉．安德伍說，調查顯示川普基金會對川普來說更像是一本支票簿，且他從不在乎這些資金用途是否違反聯邦與州的相關法律。她表示，慈善基金會不應該像這樣運作，她要讓川普基金會對不當使用善款行為負責。

檢方還致函美國國稅局和聯邦選舉委員會，建議有關部門對川普基金會涉嫌違反聯邦法律的行為進行調查。

美國媒體指出，紐約州總檢察長辦公室針對川普基金會的調查已進行將近兩年。川普基金會此前曾表示願配合調查。

(中國時報)

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