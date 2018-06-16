哈里斯贊成暫停美韓軍演

2018年06月16日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普提名出任駐南韓大使的前美軍太平洋司令部司令哈里斯14日出席聯邦參議院的任命聽證會時，宣稱北韓依然對美國構成核子威脅。不過哈里斯贊成暫停美韓重大聯合軍演，以試探北韓對無核化談判的誠意。

哈里斯曾多次強調美國要以強大軍力維持朝鮮半島和平，他在聽證會上改口指半島局勢在川金會後完全不同，形容這是其軍旅生涯中，首次見到和平的希望，並認為美韓應暫停重大聯合軍演，讓談判能繼續下去，同時測試金正恩對美朝聯合聲明的認真程度，但不應解除對北韓的制裁。

哈里斯指出，暫停聯合軍演一段短時間，不會破壞美軍在東北亞地區的戰備狀態。至於美韓部隊的常規訓練將持續進行，但需由國防部決定。

美防長馬提斯14日致電南韓國防部長宋永武和日本防衛大臣小野寺五典，討論川金會後情勢，並重申美韓和美日同盟關係。

馬提斯與宋永武通話，就原定8月舉行的「乙支自由衛士」軍演問題磋商。宋永武表示，南韓總統文在寅認為若北韓切實落實無核化措施，兩韓、美朝為消除敵對關係的對話將會順利進行。 日本方面，小野寺五典指駐韓美軍對東亞安全發揮重要作用，馬提斯回應稱未考慮縮小駐韓美軍規模。

二人同意為推動地區和平與穩定，繼續緊密合作，同時確認會如常進行美日聯合軍演。

(中國時報)