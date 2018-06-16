陸擴張南太影響力 擠壓台邦交

2018年06月16日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

美國國會所屬機構14日公布最新報告指出，過去5年，大陸不斷加強與太平洋島國接觸，擠壓台灣國際空間，也對美國及關鍵盟友澳洲和紐西蘭的安全利益帶來挑戰。

美國之音報導，美國國會轄下「美陸經濟與安全審議委員會」（USCC）公布題為《大陸與太平洋島國接觸及對美國影響》報告。顯示過去5年，透過貿易、投資、援助及旅遊，大陸擴大了與太平洋島國經濟聯繫，成為太平洋島國領先力量，在很多領域已領先美國。報告稱，擠壓台灣國際空間是大陸擴大太平洋島國影響力的重要原因之一。

報告稱，北京加強與南太平洋地區國家接觸有3大目標，第一，推進大陸外交和戰略利益；第二，擠壓台灣國際空間；第三，獲得原材料和自然資源。分析指出，北京尋求增加在南太平洋地區影響力與追逐地緣政治利益分不開。

自2016年總統蔡英文上台後，先後斷了4個邦交國，那些國家隨後與大陸正式建交。台灣現存18個邦交國，有6個位在南太平洋。

報告還揭露，2017年11月，北京曾禁止國營企業經營的旅遊團前往帛琉，試圖迫使帛琉當局與北京建立外交聯繫，但沒有成功。報告指出，台灣在南太平洋的邦交國對推進台灣國際空間非常重要。他們會在聯合國和其他國際論壇上支持並為台灣的利益投票。除此之外，北京還試圖對南太平洋其他與台灣並無邦交的國家施壓，要求他們減少與台灣的非正式聯繫。

(中國時報)