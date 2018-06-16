三低成指標 小宅變大熱門

2018年06月16日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

大臺中房市交易動態資訊平台發布的今年第一季季報指出，民眾對於居住空間的坪數轉小，且傾向於買「有能力負擔」的產品，形成小宅搶購潮。正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，近期房市開紅盤的預售案產品多以三低為指標，分別為「低自備、低坪數與低總價產品」。

臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源也表示，以單季而言，每年的第一季均屬登記量較為疲軟的一季。

除受到農曆新年影響，致買方進場時間延後外，也因新年度配合新政策上路，造成買方觀望。

如2018年1月1日以後新申請的建造執照建物，其屋簷雨遮採不登記不計價，買方傾向於考慮新預售案的機率提高，間接影響成屋的交易量。

而最新公布的107年5月買賣移轉登記棟數為3,664棟，相較於上月增加32.3%，比去年同期增加8.9%，為今年以來單月次高，主要為新屋交屋潮帶動所致。

依實價登錄資料分析，107年Q1價量表現與上一季相比，均為下滑，成交量季減36.9%、年減18.8%，成交金額季減33.1%、年減8.3%。成交總量更是自105年Q1(6,540件)以來次低紀錄，房市動能呈現疲軟狀態。

在土地成交價格部分，107年Q1商業區土地均價約35.1萬元/坪、住宅區土地均價約26.8萬元/坪、工業區土地均價約14.2萬元/坪、農業土地均價約8.2萬元/坪。而統計近年各類型建物的建坪平均單價分別為透天厝約21.7萬元/坪、大樓約19.8萬元/坪、華廈約14.6萬元/坪、公寓約13.4萬元/坪。

107年Q1原臺中市區屋齡2年內之大樓新成屋交易案件，以西屯區房價較高，而交易量則多集中於北屯區、西屯區及東區。

西屯區逾六成交易係為高單價指標建案興富發文華匯，主力購買單價約36.4~48.8萬元間，致均標價格大幅攀升。

北屯區因總太東方悅大量交易促使本區推案量續穩達300件以上，惟該案成交多為一字頭房價，致本區均價明顯下修。

107年Q1原臺中縣區屋齡2年內之大樓新成屋交易案件，以太平區單價較高，交易量則多集中於豐原區、清水區及太平區。

太平區全區價格走揚；豐原區過半交易屬協和大心，成交單價為15.1~20.1萬元間，受2字頭房價個案交易量明顯減少所致，該區價格因回穩而走跌。

清水區均為遠雄之星一、二期之交易，全區價格表現與去年持平，均價約13萬元/坪。

分析107年Q1各行政區屋齡2年內之透天厝新成屋交易案件，以北屯區、太平區、沙鹿區之平均總價較高，交易量亦多集中於北屯區、沙鹿區及太平區三區。

北屯區購買主力帶為1,830~3,430萬元間，總價超過3,000萬元之交易多位於景賢路、太和六街，而於昌平路三段101巷(家富美)有一批新屋交易，總價約1,400萬元，致該區總價價差較大。

太平區有五成交易為佑崧悅容莊，總價在1,850~2,030萬元間，支撐均標以上價位表現；沙鹿區購買主力帶為1,050~1,438萬元間，僅頂標價格因高總價產品交易量減而下修。

(中國時報)