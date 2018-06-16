三低成指標 小宅變大熱門

建商推小宅產品，設計感十足，也是吸引購屋族入住的主因。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

大臺中房市交易動態資訊平台發布的今年第一季季報指出，民眾對於居住空間的坪數轉小，且傾向於買「有能力負擔」的產品，形成小宅搶購潮。正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，近期房市開紅盤的預售案產品多以三低為指標，分別為「低自備、低坪數與低總價產品」。

臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源也表示，以單季而言，每年的第一季均屬登記量較為疲軟的一季。

除受到農曆新年影響，致買方進場時間延後外，也因新年度配合新政策上路，造成買方觀望。

如2018年1月1日以後新申請的建造執照建物，其屋簷雨遮採不登記不計價，買方傾向於考慮新預售案的機率提高，間接影響成屋的交易量。

而最新公布的107年5月買賣移轉登記棟數為3,664棟，相較於上月增加32.3%，比去年同期增加8.9%，為今年以來單月次高，主要為新屋交屋潮帶動所致。

依實價登錄資料分析，107年Q1價量表現與上一季相比，均為下滑，成交量季減36.9%、年減18.8%，成交金額季減33.1%、年減8.3%。成交總量更是自105年Q1(6,540件)以來次低紀錄，房市動能呈現疲軟狀態。

在土地成交價格部分，107年Q1商業區土地均價約35.1萬元/坪、住宅區土地均價約26.8萬元/坪、工業區土地均價約14.2萬元/坪、農業土地均價約8.2萬元/坪。而統計近年各類型建物的建坪平均單價分別為透天厝約21.7萬元/坪、大樓約19.8萬元/坪、華廈約14.6萬元/坪、公寓約13.4萬元/坪。

107年Q1原臺中市區屋齡2年內之大樓新成屋交易案件，以西屯區房價較高，而交易量則多集中於北屯區、西屯區及東區。

西屯區逾六成交易係為高單價指標建案興富發文華匯，主力購買單價約36.4~48.8萬元間，致均標價格大幅攀升。

北屯區因總太東方悅大量交易促使本區推案量續穩達300件以上，惟該案成交多為一字頭房價，致本區均價明顯下修。

107年Q1原臺中縣區屋齡2年內之大樓新成屋交易案件，以太平區單價較高，交易量則多集中於豐原區、清水區及太平區。

太平區全區價格走揚；豐原區過半交易屬協和大心，成交單價為15.1~20.1萬元間，受2字頭房價個案交易量明顯減少所致，該區價格因回穩而走跌。

清水區均為遠雄之星一、二期之交易，全區價格表現與去年持平，均價約13萬元/坪。

分析107年Q1各行政區屋齡2年內之透天厝新成屋交易案件，以北屯區、太平區、沙鹿區之平均總價較高，交易量亦多集中於北屯區、沙鹿區及太平區三區。

北屯區購買主力帶為1,830~3,430萬元間，總價超過3,000萬元之交易多位於景賢路、太和六街，而於昌平路三段101巷(家富美)有一批新屋交易，總價約1,400萬元，致該區總價價差較大。

太平區有五成交易為佑崧悅容莊，總價在1,850~2,030萬元間，支撐均標以上價位表現；沙鹿區購買主力帶為1,050~1,438萬元間，僅頂標價格因高總價產品交易量減而下修。

(中國時報)

精銳花映樹別墅 防水工法獨到

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。