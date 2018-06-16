精銳花映樹別墅 防水工法獨到

2018年06月16日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

針對夏季颱風豪雨肆虐，中部建商各有獨到防水工法，也歡迎購屋族雨中看屋。

其中精銳建設位於單元二的「精銳花映樹」別墅案，施工時特別將中庭石材地板架高，以提升地表透水性、增加排水效果。全區中庭花園更採用有別一般工法施作，以降版的方式，提升建築綠覆率及覆土空間，讓植樹更好成長。

「精銳花映樹」於預售時即百分百全部完銷，目前成屋後此工法效果顯著。

精銳建設接續推出同樣採取特殊工法的「精銳花悅樹」個案，基地位於單元二中綠覆率最高的核心位置。

鄰近單元重劃區最大的萬坪生態公園及運動公園預定地。規劃8戶社區型別墅，人車分道5房2廳2-3車位，總價2980萬元起。

強調工程品質的久樘開發，在建築物的防水工法上也有獨到經驗。例如在屋頂樓梯間出入口下緣8~10公分處一體成型，避免施工接縫滲水；防水工程施作四層彈性水泥夾一層抗裂玻纖網、及一層隔熱霜，並經108小時試水測試，確保有效性與持久性。

對於鋁窗組立這項工程，看似業界普遍的作法，久樘開發特別強調鋁窗填縫前「窗框清潔」這個小動作，杜絕雜質影響防水效果，所謂魔鬼藏在細節中。

陸府建設生機別墅除了提供十年防水保固外，每年都會為各社區進行房屋健檢，檢查項目包括結構體、機電、給排水、固定設備、及植栽。

由於機電管路大部分都被結構或裝修建材包覆在內，無法直接勘查，因此陸府採用熱顯像儀來偵測管線、管道效能正常無虞。

陸府建設也設計有專屬於房屋的健診手冊，完整紀錄每個檢查項目與維修過程，其中也包括固定裝修的檢查。

而總太集團永福地產「洲際W」個案，除了提供年度公設健檢、社區維修服務外，還備有適用於保固期內外的緊急修繕機制來因應天災。

至於聚合發建設、坤悅開發則是針對牆角、窗框施作加強防水工法，例如牆面角隅用大一號之鋼筋做補強、窗框安裝前於立框處施做一道防水結構，鋁窗鑲嵌後，再施做第二道防水。而浴室防水分底塗、中塗、面塗三道程序，並試水24小時；於一年保固期內會有兩次免費居家房屋健檢，保固外仍提供住戶相關修繕協助。

(中國時報)