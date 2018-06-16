悠久自若人性化 坐擁城市森境

2018年06月16日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

為了要滿足頂級客戶的心，中部透天別墅越蓋越好，不但外觀吸睛，也透過人性化的規劃，讓住戶住得健康又養生。

如單元二「悠久自若」個案，基地位於永春東路、新富五街口，占地面積225坪，只興建4戶地上六樓電梯別墅。戶戶建坪121坪，四車位規劃，打造獨棟大戶人家的傳家寶。

「悠久自若」個案地段相當優越，緊扣永春東路、向上路、五權西路、公益路等商圈要道；接軌高鐵、 74號道、中山高共構樞紐，匯聚的機能，快中有慢，繁中有靜，享受前所未有的最適居生活。

單元二寧靜豪墅特區。不但納入八期南屯的休閒綠意，也與七期新市政中心相鄰，擁有城市中難得的低密度森境。

在廣闊綠覆之上，整齊羅列著街道、住宅、校園、公園等，以一種齊質品味，聚攏豪墅、名宅，吸引著大戶人家紛紛遷來，沉潛心靈，放鬆生活。

住久建設、悠久建築憑藉對建築的熱情，取得這塊寶地後更用心規劃產品，特別禮聘陳錦俊建築師設計產品。

他依循大地紋理，以低彩度的高雅純粹，與四週環境相容。並效法安藤忠雄，將建築化繁為簡，任光影在大器的框構量體上跳躍錯落，每一個進退轉折之處，都化作獨特的立面表情。

為了把自然引進家中，一個個前庭後院、大樹陽台、空中花園隨之盛開，透過近50種花草樹木植栽圍塑，真正逐層有綠，開窗有景。

在雍容百坪尺度之中，戶戶坐擁電梯、四車位規劃，並藉由天井設計，讓採光落下、風動對流，樹立人生至美光景豪墅。

秉持「大樹扎根」的精神，讓理想建築的藍圖逐步開枝散葉，住久建設、悠久建築深耕中台灣土地三十餘年，投注專業與熱忱，累積近二十案別墅業績，締造優質口碑。

公司堅持，要讓所蓋的房子像大樹一樣，往下扎根，不僅安全穩固，更進而注入人文底蘊，創造實用與美學裡外兼具。

並透過對居住者所需的體察，以細心嚴謹的態度澆灌扶育，精雕細琢，成為一座座別出心裁的建築經典，也奉行低調內斂的經營態度，讓品質自己說話。

(中國時報)