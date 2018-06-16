悠久自若人性化 坐擁城市森境

單元二「悠久自若」個案，建築表情豐富，植栽綠意盎然，打造獨棟大戶人家的傳家寶。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

為了要滿足頂級客戶的心，中部透天別墅越蓋越好，不但外觀吸睛，也透過人性化的規劃，讓住戶住得健康又養生。

如單元二「悠久自若」個案，基地位於永春東路、新富五街口，占地面積225坪，只興建4戶地上六樓電梯別墅。戶戶建坪121坪，四車位規劃，打造獨棟大戶人家的傳家寶。

「悠久自若」個案地段相當優越，緊扣永春東路、向上路、五權西路、公益路等商圈要道；接軌高鐵、　74號道、中山高共構樞紐，匯聚的機能，快中有慢，繁中有靜，享受前所未有的最適居生活。

單元二寧靜豪墅特區。不但納入八期南屯的休閒綠意，也與七期新市政中心相鄰，擁有城市中難得的低密度森境。

在廣闊綠覆之上，整齊羅列著街道、住宅、校園、公園等，以一種齊質品味，聚攏豪墅、名宅，吸引著大戶人家紛紛遷來，沉潛心靈，放鬆生活。

住久建設、悠久建築憑藉對建築的熱情，取得這塊寶地後更用心規劃產品，特別禮聘陳錦俊建築師設計產品。

他依循大地紋理，以低彩度的高雅純粹，與四週環境相容。並效法安藤忠雄，將建築化繁為簡，任光影在大器的框構量體上跳躍錯落，每一個進退轉折之處，都化作獨特的立面表情。

為了把自然引進家中，一個個前庭後院、大樹陽台、空中花園隨之盛開，透過近50種花草樹木植栽圍塑，真正逐層有綠，開窗有景。

在雍容百坪尺度之中，戶戶坐擁電梯、四車位規劃，並藉由天井設計，讓採光落下、風動對流，樹立人生至美光景豪墅。

秉持「大樹扎根」的精神，讓理想建築的藍圖逐步開枝散葉，住久建設、悠久建築深耕中台灣土地三十餘年，投注專業與熱忱，累積近二十案別墅業績，締造優質口碑。

公司堅持，要讓所蓋的房子像大樹一樣，往下扎根，不僅安全穩固，更進而注入人文底蘊，創造實用與美學裡外兼具。

並透過對居住者所需的體察，以細心嚴謹的態度澆灌扶育，精雕細琢，成為一座座別出心裁的建築經典，也奉行低調內斂的經營態度，讓品質自己說話。

(中國時報)

精銳花映樹別墅 防水工法獨到 Have FUN 精銳藝術節開跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。