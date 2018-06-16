Have FUN 精銳藝術節開跑

2018年06月16日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

精銳建設第五屆藝術節活動「Have FUN」，自即日起至11月底止，邀請六位藝術家開展，分享藝術美學。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣表示，從2012年起開辦精銳藝術節，並且堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」的三不原則，讓藝術美學更親近大眾。

王碧竣談到，駐村活動是中部的創舉。建設公司利用申請建照的六個多月，開放基地，一來邀請藝術家進駐創作，創造藝術和環境互動的空間。

二則民眾不但能近距離和藝術家面對面，也提供週末親子遊憩的好去處；三則社區未來也將收藏這幾位藝術家的作品，可說是「三贏」，因此創下不到半年、六萬人次造訪記錄。

空間裝置藝術家陳松志說，藝術駐村是一種創作行為的本身而非結果，藝術家從這個地方看人、看事、看環境，而後把祂帶到其他的地方去。

陳松志本次展出《倒裝的語句》系列作品，將生活中平凡的工業產物，重構出一個特異、有悖常理的人造視窗。

同樣擅長複合媒材裝置的新銳藝術家許喬彥，展出《腦海市蜃樓》系列創作。將生命中旅居各地的窗景作為題材，拼貼出城市中、生活裡的某些光影片刻，同時留下可被想像的曖昧留白。

金屬鍛造藝術家趙沛沛這次展出四件作品，透過黑鐵、紅銅的交織變化，表現出藝術創作有時毫無秩序與連續性、卻似乎又隱隱關聯。

來自馬來西亞的藝術家陳傑強目前定居台中，身兼油畫家與導演雙重身分的他，每一幅作品都是一方「盒中劇」。

另外現場也展出兩件藝術家為精銳量身打造的裝置藝術，游文富的《FUN青松》與蔡宜婷的《時光結晶》。

(中國時報)