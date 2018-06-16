總太東方悅 衛浴對外窗成招牌

總太「東方悅」個案位處水岸首排，建築外觀呼應戶外大自然窗景，美不勝收。圖／黃繡鳳

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中國時報
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總太「東方悅」 位於北屯74號生活圈、水岸第一排的總太「東方悅」個案，已完美落成。低總價、大坪數房型，物超所值，吸引自住客入主。

總太「東方悅」個案基地位於北屯區祥順路一段430號，佔地面積1680坪，興建地下3層、地上15層大樓。總戶數住家223戶、店面16戶。

總太「東方悅」個案位處水岸首排，視野遼闊，建築外觀呼應戶外大自然窗景，以古典元素融合現代規劃，流線造型玻璃陽台，打造北屯區最美的建築。

公設包括健身會館、視聽劇院、廚藝教室、親子遊戲室等，訴求充滿生活樂趣的全齡化社區，吸引不少退休、換屋或是三代同堂族群進駐。

其坪數規劃45-48坪，均質3~4房，建物採對稱設計，戶戶3面採光無暗房，每戶都有景觀大陽台。

建材配備也很高檔，如櫻花整體設計廚具、德瑞克衛浴、力霸氣密窗，單層4戶還配置雙併電梯，出入單純。

每間房間皆可擺放雙人床，有開放式客餐廳、大空間多元利用家事陽臺、平面停車位等設計，為品牌建商讓住戶住得更舒適。

總太地產董事長翁毓羚表示，室內是否通風、採光與濕氣問題，對於人體健康影響很大。她說，剛交屋或許察覺不到有明顯差別，但時間一久，室內濕氣與光線對家俱品質、人體健康的影響就出來了。

因此，擁有好口碑的總太地產，堅持『每一戶房間、衛浴一定要有對外窗』，不僅是總太建築規劃的入門基礎，也是總太建案熱銷的主因。

(中國時報)

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