雲翠倒塌 建商2大致命錯誤

2018年06月16日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮206強震，造成雲門翠堤大樓倒塌釀成14人死亡，花蓮地檢署偵查發現，雲門建案實際負責人劉英麟，違法自行雇工施作並自行監督，施工過程又涉嫌偷工減料，柱子內鋼筋明顯短接，導致大樓減少耐震能力，地震發生後8秒大樓就傾倒，15日依業務過失致死罪起訴劉，及建築師游德榮、土木技師陳禎祥等3人。

漂亮生活旅店 3人不起訴

大樓內死亡人數最多的「漂亮生活旅店」負責人陳光印、王桂秀；阿官火鍋店前負責人王昱雯，經檢方鑑定比對原設計圖，有關變更結構都依設計圖合法申請施工，有關裝修都未影響結構安全，與大樓倒塌無關，並無外傳「拆除23面結構牆」一事，3人獲不起訴處分。

偷工減料 建商等3人被訴

「不予置評！」雲門翠堤大樓主委林葳表示，被起訴的建商等人，法律該如何審判，就該如何判。她再次感謝縣府的效率，花蓮縣府在2個月又20天內，就舉辦安心住宅動土典禮，完成異地重建，災民只在乎未來該何去何從，只想要趕緊有個自己的家，對於到底為什麼好好一個家會倒塌，尊重司法，不願多談。

206強震後，花蓮檢方隔天就立案偵辦，委託台灣省土木技師公會鑑定倒塌建物。花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，建商劉英麟經營的北歌建設公司並無營造商資格，也沒有興建建築物的專業技能，不得自行興建大樓，竟為節省工程成本，借牌擔任「雲門翠堤大樓」承造人，並委託建築師游德榮負責設計、監造；土木技師陳禎祥負責結構分析與設計。

缺失 耐震度減少6至7成

但設計有缺失，包括錯估淨載重、大門前2根柱子分別搭接5根梁，導致土木技師施工困難，卻未向建築師提出質疑；施工部分則包括錯用強度少3分之1的梁柱、柱主筋搭接長度不足一半，造成握裹力不足，鋼筋強度無法完全發揮。

還有經鑑定，雲翠大樓因「設計疏失」約減少兩成耐震能力，另因「施工缺失」使鋼筋強度減少，導致大樓耐震程度減少6至7成，兩者合併造成鋼筋強度僅剩原設計強度3至4成而已，致地震發生8秒後，建築物失衡向前傾倒，14人毫無逃生機會。

(中國時報)