行刑式狙殺 男中3槍斃命

2018年06月16日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉「俗俗賣五金超市」老闆丁定吉，15日晚間遭人當街狙擊，第1槍被打中腿部時，和歹徒拉扯糾纏，凶嫌憤而再朝他頭部開2槍，宛如行刑，送醫不治。警方調查，丁跨足五金、火鍋店、砂石及營建業等，財力雄厚，將釐清是否與人有商業利益糾紛，才引來殺機，正全力緝凶。

「砰、砰、砰！」昨晚近7時許，雲林麥寮鄉中興街百樂超商後側巷弄傳出槍響，附近居民聽到，紛紛跑出來一探究竟，發現死者丁定吉倒臥血泊中，一名體形魁梧，疑似凶嫌的男子小跑步約10公尺後，騎機車逃離，大家趕緊報警並救人。

丁被送往長庚醫院急救，但到院前意識模糊，生命跡象非常薄弱，搶救到晚間8點，還是回天乏術。警方初步發現，丁身中3槍，1槍腿部，另2槍在頭部。

「好大聲哦！我們都嚇一跳！」案發現場靠近一家補習班，員工目擊指出，凶嫌頭戴全罩式安全帽，穿長袖衣服，站在補習班對面很久，大家原以為是在等孩子下課的家長，沒想到竟然是槍手，嫌犯看到死者走過來便靠近，接著就是3聲槍響。

目擊者指出，歹徒朝死者腿部先開1槍，死者上前要阻擋對方再開槍，並企圖要搶下槍枝，不料，凶嫌又朝死者頭部連開2槍，死者血流如注、倒地不起。

警方調查，死者是台西鄉人，綽號「郎哥」，財力和地方政商關係非常好，遇害地就是他常與友人泡茶聊天的民宅前。死者妻子聞訊痛哭欲絕，親友表示，從沒聽過死者說過跟誰有糾紛或過節，怎麼會遭來橫禍，實在令人意外。

(中國時報)