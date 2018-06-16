炸物食品行氣爆　3員工炸飛重傷

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中國時報
／台中報導

台中市東區建新街「大智市場」內一家炸物食品行，15日清晨5時許疑發生桶裝瓦斯氣爆，現場滿目瘡痍，在1樓工作的3名員工全身受到30％至68％不等二度燒燙傷，另有6人受困3樓頂，警消以雲梯車救下，詳細起火原因仍待調查釐清。

大智市場的炸物食品行為3樓透天厝，鄰近攤販指稱，昨日清晨先傳出巨大爆炸聲，3名員工被炸飛彈出；1樓竄出火苗，消防人員到場5分鐘即撲滅火勢。

食品行江姓老闆在建國市場賣甜不辣、排骨酥等炸物，每天凌晨2時許製作後送往市場販售，氣爆發生時不在店內，他趕回來只見滿目瘡痍的店面，得知3名員工受到嚴重灼傷，讓她難過不已，並在現場對受波及的街坊與攤商表達歉意。

這場氣爆造成43歲官姓男員工全身68％二到三度燒燙傷；39歲李姓男員工全身30％、41歲巫姓男員工全身60％二度燒燙傷，因燒燙傷面積不小，送醫搶救後都轉進燒燙傷中心持續治療。

由於氣爆威力驚人，當時受困屋內的6人，驚醒後都逃往3樓頂等待救援，其中1名小女孩指稱，聽到巨大聲響還以為是地震，幸好有驚無險。

台中市消防局第七大隊長吳進宗說，現場發現4桶串連的瓦斯鋼瓶，不排除是瓦斯氣爆，但仍需調查釐清。台中市勞動檢查處也通報勞動部職安署中區職安中心，調查店家是否違反《職業安全衛生法》規定；台中市勞工局已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，協助家屬處理後續事宜，未來將擴大桶裝瓦斯使用業者安全訓練。

(中國時報)

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