洪仲丘案 人參官緩刑2年定讞

2018年06月16日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

陸軍下士洪仲丘猝死案，洪的父母自訴542旅人參官石永源，高院將他依加重妨害自由罪判刑6月，但考量他與洪的父母達成和解，宣告緩刑2年，石男不服提上訴，辯稱不知相關規定沒有犯意，最高法院認為這不是正當理由，駁回上訴確定。

2013年即將退伍的洪仲丘因未經核准帶手機入營區，遭送禁閉懲戒後猝死，案發後引發百萬白衫軍走上街頭，桃園地檢署將前542旅旅長沈威志等18人起訴，9名士官兵各獲判無罪、緩刑或易科罰金確定，主要涉案的沈威志等9名軍士官經審理後，沈獲無罪確定；禁閉室管理士陳毅勳，依業務過失致死罪判刑4月，可易科罰金，緩刑2年定讞。

前542旅副旅長何江忠及連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲等5人，分別判刑1年到1年6月不等，因與洪的父母以20萬到40萬元和解，均獲緩刑2年確定。

洪的父母另對洪的人參官石永源提起自訴，一審依公務員假借職務權力私行拘禁罪將石判刑8月，案經上訴，高院認為石男承辦洪的懲處案雖有諸多違失，但他只因長官催促配合加速執行禁閉，犯罪程度較低，考量石與洪的父母已和解，並依照和解內容捐20萬元給孤兒院與基金會，洪的父母也請求給予緩刑，石雖否認犯罪，但高院改判6月刑，緩刑2年。案經上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

(中國時報)