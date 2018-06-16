台首度破獲千尋盒子 日商感謝

2018年06月16日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

標榜各國影劇可隨選隨看、而且完全免費的電視機上盒「千尋盒子」，遭國內、日韓多家電視台報案指控內容涉嫌侵權。刑事局電信偵查大隊蒐辦後，將架設機房的李姓夫妻檔等6嫌查獲到案，初估侵權金額逾億元，為國內首度破獲機上盒涉及不法。日本電視台代表伊奈正晴，15日還特地跨海來台對檢警表達感謝。

警方調查，千尋盒子在國內多家購物網站都有販售，目前已出到第5代，價格從2000至3000元不等，並號稱是「越獄版」，不須付費就可看到各國電影、電視劇，甚至可觀看東森、緯來等頻道，不僅造成有線電視系統商客戶流失，也嚴重侵害各業者的智慧財產權。

警方經兩個多月追查，發現有多次經營盜版下載網站前科的46歲李姓男子，在北市虛設科技公司，並由妻子擔任會計，向電信業者租用機房，再利用反向代理技術，將各種電影、日、韓、大陸劇等非法重製，儲存在機房的主機內，讓客戶透過上網連結觀看。另名呂姓男子負責銷售、李姓女子直播電視台節目等，各有分工。此外，該集團不僅放置盜版影片，還架設色情網站提供境外人士收費觀看。

警方前天查獲李嫌等6人到案，查扣伺服主機40多台、衛星解碼主機10多台、千尋盒子百餘台及帳冊等贓證物，清查1年半來至少已銷售3萬台。光是日本四大電視台自行估算，遭侵權的金額就高達1億元台幣。

日本「海外流通促進機構」海外版權保護總監伊奈正晴昨日表示，盜版機上盒是全球創意工業最大的威脅，造成極大的經濟損失，感謝台灣檢警成功破獲該盜版集團。警方除將6嫌依違反著作權法、妨害風化等罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

(中國時報)