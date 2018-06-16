豹紋壁虎 女大生萌萌閨蜜

陳筠喜歡將溫馴的「阿豹」放在手中把玩。（陳筠提供）

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中國時報
／宜蘭報導

壁虎（又稱守宮）神出鬼沒的低調習性，加上會捕獵蚊子、飛蛾、蒼蠅、蟑螂等害蟲，可說是能一起在家庭共存共生的好伙伴，而屬外來種的豹紋守宮因獨特的美麗花紋，近年來成為越來越多人喜歡飼養的寵物，一點都不擔心會養「虎」為患。

會捕獵各種害蟲

就讀國立宜蘭大學森林暨自然資源學系二年級、同時也是宜大「蘭地爬寵社」社長的陳筠同學，兩年前從畢業的學長手中接手領養了一隻豹紋壁虎，並取名為「阿豹」。「阿豹」現是她貼心的好朋友，隨時在手上把玩、或是放在身上活動，甚至還能佯充衣物飾品，相當有趣。

陳筠說，豹紋守宮是自己飼養的第一隻爬蟲類動物，在上大學以前對於爬蟲類動物幾乎不了解，因緣際會下加入了「蘭地爬寵社」學校社團，逐漸開始了解這些動物，很多人會害怕爬蟲類動物大都是因為來自不了解，但自己透過學長、姐以及同學們的介紹，逐漸認識也喜愛上了牠們。

壽命可長達10年

有趣的是，為了要養好「阿豹」，陳筠還因此得養櫻桃紅蟑、蟋蟀、麵包蟲等節肢動物，因為這些都是「阿豹」喜歡吃的食物；陳筠笑說，「阿豹」除了偶爾不告而別跑出飼養箱自己在屋內遛達幾天，沒惹過什麼事端，反倒是蟋蟀們大半夜竟然在房間「大合唱」，吵得讓人無法入眠，這也都是伴隨著飼養「阿豹」後所帶來的生活樂趣及經驗。

陳筠說，自己許多親友還是會很怕這些動物，不論是四隻腳的蜥蜴還是六隻腳的昆蟲，其實牠們比人類還膽小，而豹紋守宮如果照顧好，壽命可長達10年之久，也不像貓狗需要天天餵食，因為牠們本身會將養分都存在肥肥的尾巴裡，模樣真的非常可愛、討喜。

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