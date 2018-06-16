流浪狗陪伴長者 散步也散心

新北市萬里區社會重建中心基於陪伴長者及動物福利關懷，收養5隻流浪狗當作陪伴犬，陪伴長者們互動。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

藉由寵物的陪伴，可以讓孤單長者或病患保持良好心情，促進免疫系統活力，讓人更樂觀開朗。新北市萬里區社會重建中心基於陪伴長者及動物福利關懷，收養5隻流浪狗當作陪伴犬，陪伴長者們互動，讓少了子女陪伴的阿公阿嬤都露出燦爛的笑容。

萬里仁愛之家4年前認養2隻黑犬後，交由位於同一園區的社會重建中心飼養，沒想到卻因此吸引了原本在外面山區徘徊的流浪犬「小黃」加入。「小黃」剛來時滿身是傷，經治療康復後，便順理成章地在重建中心安頓下來，成為阿公阿嬤的開心果。

愛撒嬌的貼心小棉襖

重建中心的督導張哲榮說，「小黃」非常親人，也很愛撒嬌，牠平常不只是陪伴長者們的貼心小棉襖，還很有擔當的把重建中心的安危當作自己的責任，每天都會定時出去繞山巡邏。還會陪著長者出去爬山散步，像個忠心耿耿的騎士隨侍在側。

另外，「小黃」也會護送重建中心裡的人出去搭車，接著便蹲坐在公車站旁等待，只要有任何一位重建中心裡的員工、志工或住民下車，「小黃」就會伴隨著對方回到重建中心。張哲榮說，大家都覺得「小黃」十分有靈性，當初會相遇也是一種玄妙的緣分。

帶動老人活力有元氣

動保處表示，長者往往因為生理機能退化而行動意願降低，依賴輪椅或直接躺臥不願活動四肢，導致末梢循環不良，希望能夠透過餵食或帶狗狗去散步等簡單的動作，鼓勵年長者多多活動筋骨，這也是很多年長者最需要的關懷。

農業局長李玟表示，市府積極推廣犬隻多元化訓練，不論是會顧菜園的田園守護犬、工廠大門的看門犬及老人陪伴犬，都已經積極進行中，將動物之家的毛寶貝訓練有一技之長，讓牠們能夠找到幸福下一站，發揮所長。

另外，他也呼籲「零棄養」，街頭不再有流浪動物，每個動物之家的毛寶貝都有個溫暖的家。

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(中國時報)

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