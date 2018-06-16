每天按摩復健 癱瘓犬會走了

小時候遭棄養的小胖（左），長大後突發性癱瘓1年，之後突然站起來，讓ELSA又驚又喜。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／綜合報導
陳詠婕與她的無聲毛天使提拉。（陳育賢攝）

主人的愛心讓毛小孩重獲新生！桃園市民ELSA救了狐狸犬小胖，15歲時小胖癱瘓，ELSA悉心照顧讓牠能重新走路。新竹民眾陳詠婕把被切除聲帶的繁殖比熊犬提拉帶回家，如今是美麗的毛天使。桃園民眾阿生則不忍台灣犬三毛配種，要讓三毛自在生活。

被判安樂死 狗瑞竟康復

ELSA說，小胖15歲時突然四腳癱瘓無法走路，獸醫檢查治療也無濟於事，甚至被建議最壞的打算安樂死。ELSA每天幫牠按摩復健，沒想到1年後竟奇蹟康復：「我也不敢相信，小胖竟然站了起來，我都哭了！」ELSA說，小胖年紀大了，10多歲的年紀等於是狗瑞了，牠花一輩子時間陪伴全家人，也要好好陪伴牠一輩子。

不捨繁殖犬 求老闆出售

原本在寵物店上班的陳詠婕，看過數百隻毛小孩，直至1年多前碰上被送到寵物店充當員工練習修毛的美容比熊犬提拉，人犬立即碰出火花。陳詠婕說，初識之時，只知牠過去是隻繁殖犬，沒了聲帶，非常乖巧，但也許是因當繁殖犬的關係，內心容易緊張，對於外界有不安定感，不過又叫不出聲，相當惹人憐。

之後提拉原本要被送回繁殖場，陳詠婕不忍牠回去那環境，央求老闆出售，目前5歲的牠已是隻快樂、美麗的毛天使。

阿生14年前從友人手中領養了出生不久的台灣犬三毛，人狗感情融洽，帶著牠上山下海，曾有台灣犬專家，拜託借三毛去配種，但阿生捨不得，屢屢婉拒鉅額的「營養金」，希望讓三毛自在生活。

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(中國時報)

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