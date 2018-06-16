亞達伯拉象龜 慢吞吞超療癒

從15歲養了第1隻巴西龜開始，吳思賢就與烏龜結下不解之緣。（吳思賢提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

走路快不快？會認人嗎？每當吳思賢帶著他的世界第二大象龜「亞達伯拉象龜」去上自然課時，教室裡總是響起一陣陣驚呼，小朋友們七嘴八舌地問各種問題，讓教室一下子熱鬧起來。

同好相聚 聊聊烏龜經

從15歲養了第1隻巴西龜開始，吳思賢就與烏龜結下不解之緣，陸續養了不少烏龜，後來長大有經濟基礎了，開始對象龜產生興趣，立志要養亞達伯拉象龜，就開始存錢，因亞達伯拉象龜的幼龜是以1公分1萬元計價，終於在2002年，從8公分開始養，至今16年已長到60公分、51公斤。

在現代生活中，什麼都趕趕趕！吳思賢表示，看象龜那種緩慢的步伐，最是療癒，看象龜吃東西的萌樣，心情也很愉快，最重要的是，養烏龜也因此結識了很多同好，成為好朋友，假日大家聚在一起聊聊「龜經」。

一般人以為烏龜不認人，吳思賢指出，一般是這樣沒錯，有時牠看到主人出現，就「飛奔」而來，其實只是誤認你是1顆蔬菜而已，不過也有例外，他的「小美女」有時還會爬到腳旁磨蹭，有同好的烏龜還會撒嬌呢！

不認主人 便便超大條

吳思賢指出，想要飼養象龜的民眾一定要考慮清楚，因象龜是地球上最長壽的陸生動物，一般認為亞達伯拉象龜壽命可達200歲，養牠可能是二至三代人的責任，還有成年雄亞達伯拉象龜最長可達125公分、250公斤，因此飼養空間要夠大，陽光也要足夠，另外也要能忍受清理牠的糞便，可是比人類的還大條！

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

每天按摩復健 癱瘓犬會走了 返鄉專車 戴寧載的是喵家人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。