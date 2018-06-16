亞達伯拉象龜 慢吞吞超療癒

2018年06月16日 04:10 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

走路快不快？會認人嗎？每當吳思賢帶著他的世界第二大象龜「亞達伯拉象龜」去上自然課時，教室裡總是響起一陣陣驚呼，小朋友們七嘴八舌地問各種問題，讓教室一下子熱鬧起來。

同好相聚 聊聊烏龜經

從15歲養了第1隻巴西龜開始，吳思賢就與烏龜結下不解之緣，陸續養了不少烏龜，後來長大有經濟基礎了，開始對象龜產生興趣，立志要養亞達伯拉象龜，就開始存錢，因亞達伯拉象龜的幼龜是以1公分1萬元計價，終於在2002年，從8公分開始養，至今16年已長到60公分、51公斤。

在現代生活中，什麼都趕趕趕！吳思賢表示，看象龜那種緩慢的步伐，最是療癒，看象龜吃東西的萌樣，心情也很愉快，最重要的是，養烏龜也因此結識了很多同好，成為好朋友，假日大家聚在一起聊聊「龜經」。

一般人以為烏龜不認人，吳思賢指出，一般是這樣沒錯，有時牠看到主人出現，就「飛奔」而來，其實只是誤認你是1顆蔬菜而已，不過也有例外，他的「小美女」有時還會爬到腳旁磨蹭，有同好的烏龜還會撒嬌呢！

不認主人 便便超大條

吳思賢指出，想要飼養象龜的民眾一定要考慮清楚，因象龜是地球上最長壽的陸生動物，一般認為亞達伯拉象龜壽命可達200歲，養牠可能是二至三代人的責任，還有成年雄亞達伯拉象龜最長可達125公分、250公斤，因此飼養空間要夠大，陽光也要足夠，另外也要能忍受清理牠的糞便，可是比人類的還大條！

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)