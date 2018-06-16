返鄉專車 戴寧載的是喵家人

2018年06月16日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

「漂亮寶貝」嘉義市議員戴寧，學生時期就養了10多隻貓，陪伴她在外地生活，為每隻貓取名字，其中「阿暴」因暴牙、脾氣暴躁而命名，卻最會跟她撒嬌，碰到戴寧，變柔順了，貓家人一路相隨，跟著她到台北工作又回嘉參政。

搬家少1隻 連夜南下接回

戴寧父親前議員戴建三養了10多隻狗，她從小在狗群裡長大，卻更愛養貓，高中時用壓歲錢到寵物店買一隻貓，偷偷養在房間衣櫥，貓咪可愛萌樣陪她念書，後來到台南念科大，在外租宿舍也養貓，貓陸續生了10餘隻幼貓，她不忍拆散一家貓，縮衣節食，省錢養一家子貓，為每隻貓取名「妹妹」、「美月」、「阿暴」、「妞妞」。

戴寧搬家到台北工作，載一車子貓北上，後來發現少一隻，就是「阿暴」不見了，她立刻打電話連繫室友幫忙找，在衣櫥裡發現「阿暴」躲在角落，她連夜開車回頭南下載「阿暴」，途中因疲勞駕駛險出事。此外，每次過年開車載滿車10餘隻貓兒女回嘉義，就像「返鄉專車」，只因不放心把貓托養在寵物店。

從政為民 只好送「寄養」

戴寧返嘉繼承父志投入政壇，問政、家庭、研究所課業多頭忙碌，她難以分心照顧貓兒女們，近年來，她精挑細選為牠們找「寄養家庭」，分送4個朋友托養，透過視訊、照片與牠們互動，抽空到各家訪友兼探親。

戴寧說，貓兒女們都10多歲了，和牠們相處如家人，看到牠們的一舉一動，就感覺很療癒，雖然牠們年紀大了，也有終老的一天，但她平常心看待，活在當下，與牠們相處的時光用真心對待最重要。

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(中國時報)