吳音寧政壇踢鐵板 柯稱遇到豺狼虎豹

台北市長柯文哲（左）15日談到對於北農總經理吳音寧在政壇表現不佳，他認為吳也是很為難。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

本報報導，蔡英文政府啟用許多社運人士擔任官員或立委，但因他們對政治生疏、不屑，表現荒腔走板，反成政治叢林的小白兔。媒體15日詢問台北市長柯文哲，近日引發爭議的北農總經理吳音寧也是社運出身，是否也水土不服、格格不入？柯說，不管是小白兔還是農村野兔，「遇到豺狼虎豹都很痛苦」。

柯文哲說，社會不正常，正常人都變得很痛苦；但當被問到如果他是吳音寧，會不會乾脆辭職不做？柯也說，這很為難，也不能在這種狀態下背負一個罪名下台，而且當年吳音寧也是陳吉仲堅持要用的啊。

至於外界質疑北市府派政風處到北農查帳是「於法無據」，柯文哲強調，19日要開董事會，所以希望開會前把事情弄清楚，也許市長對公司法不熟，但放心，公務員做2、30年，不會做出違法讓自己坐牢的事，他們聰明得很。柯說，市場處作為主管機關、監察人都可以去北農看，政風處是陪伴一起去。

北市政風處昨天則再度發布聲明指，依法北市府對北農有行政監督的權責，包括考核、檢查北農的經營管理，也應對市場財務進行稽查。而當北市府要求提供相關的營業資料時，北農不得拒絕。

政風處強調，近期議員和媒體關注北農相關爭議，市府為讓事件能儘速釐清，所以由相關單位辦理查帳，政風處也配合協助，這是主管機關對公用事業監督的權責，於法有據。

(中國時報)

遭棄養紅貴賓 重拾歡顏

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。