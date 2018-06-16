吳音寧政壇踢鐵板 柯稱遇到豺狼虎豹

2018年06月16日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

本報報導，蔡英文政府啟用許多社運人士擔任官員或立委，但因他們對政治生疏、不屑，表現荒腔走板，反成政治叢林的小白兔。媒體15日詢問台北市長柯文哲，近日引發爭議的北農總經理吳音寧也是社運出身，是否也水土不服、格格不入？柯說，不管是小白兔還是農村野兔，「遇到豺狼虎豹都很痛苦」。

柯文哲說，社會不正常，正常人都變得很痛苦；但當被問到如果他是吳音寧，會不會乾脆辭職不做？柯也說，這很為難，也不能在這種狀態下背負一個罪名下台，而且當年吳音寧也是陳吉仲堅持要用的啊。

至於外界質疑北市府派政風處到北農查帳是「於法無據」，柯文哲強調，19日要開董事會，所以希望開會前把事情弄清楚，也許市長對公司法不熟，但放心，公務員做2、30年，不會做出違法讓自己坐牢的事，他們聰明得很。柯說，市場處作為主管機關、監察人都可以去北農看，政風處是陪伴一起去。

北市政風處昨天則再度發布聲明指，依法北市府對北農有行政監督的權責，包括考核、檢查北農的經營管理，也應對市場財務進行稽查。而當北市府要求提供相關的營業資料時，北農不得拒絕。

政風處強調，近期議員和媒體關注北農相關爭議，市府為讓事件能儘速釐清，所以由相關單位辦理查帳，政風處也配合協助，這是主管機關對公用事業監督的權責，於法有據。

(中國時報)