鹿港水舞光雕秀 越夜越美麗

鹿港慶端陽在公園三路推出立體水舞秀，水柱噴高達6米，配合音樂跳躍、燈光，舞動絢麗光彩，氣勢磅礡。（鹿港鎮公所提供）

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中國時報
／綜合報導

光耀鹿港！彰化縣鹿港慶端陽端出最多民俗逸趣，同時也最璀璨，除延續夜間國際龍舟錦標賽，更把光廊從福鹿溪擴大到鹿港老街，還加碼舉辦水舞秀和光雕秀，把光、水和藝術結合，壯觀噴泉、波光舞出最磅礡氣勢，古蹟鹿港公會堂也在光影投射下，演繹百年繁華。

彰化縣長魏明谷15日晚間參加「粽夏夜燈光水舞秀」和光雕秀啟動儀式，他表示，鹿港慶端陽年年都有創新，隨即按下按鈕，夜空霎時被點亮，絢爛繽紛，水舞噴出6米高，隨著音樂搖曳變幻7彩光芒，現場掀起陣陣「好美！」驚呼，把越夜越美麗的鹿港打亮更動人。

鹿港鎮長黃振彥表示，水舞秀設於公園三路的馬路上，長度30米，水柱加上燈光音響，開創新視界。水舞秀從15日夜間開幕演出至18日止，每晚18:45、19:20、19:50、20:20、20:50表演5場，每場約5分鐘。

沿著燦爛的光廊可走到鹿港公會堂廣場欣賞光雕劇場，縣定古蹟鹿港公會堂成了光的舞台，劇團在光影投射下，演繹鹿仔港千帆入港，八郊商賈、行船卸貨、宮廟典故及泉爭鬥真人上演，把光和藝術結合。

2018端午節鐵砧山取午時水，將於18日10時在劍井前廣場舉辦。台中市風景區管理所特準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，並提醒民眾，活動前為清潔井體及辦理祈福儀式；劍井15日起至18日上午11時止，將「封井」暫停使用。

(中國時報)

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