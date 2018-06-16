退休公教求助訴願 塞爆國民黨部

雲林縣公務人員協會15日在國民黨雲林縣黨部提供訴願書與複審書定型稿，300多名公教退休人員陸續來索取及求助。（周麗蘭攝）

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中國時報
／綜合報導

公教人員年金改革7月1日將上路，退休所得重算處分書已於11日起寄發，雲林縣公務人員協會理事長陳亮良呼籲收到重算處分書的退休公教人員把握30天內提出請願，15日他在國民黨雲林縣黨部提供訴願書與複審書定型稿及信封，全場塞爆。

立法院去年6月三讀通過公務人員退休資遣撫卹法，退休公務人員支領月退休金者， 7月1日將實施18％優存2年半歸零，所得替代率依年資從下月起變為75％至60％。

依規定，收到年金改革退休所得重算處分書者如有異議，30天內要向處分機關及縣市政府，教師應提起訴願、公務人員提出複審，若未提出代表接受行政處分。

雲林縣公務人員協會15日在雲林縣黨部禮堂的說明會擠爆人潮，300多名退休公教人員詢問求助。

全國公務人員協會理事長李來希表示，審定書及複審書（或訴願書）準備2份，一份給主管機關、一份給受理機關；若是老師，一份給雲林縣政府，一份給教育部；若是公務員，一份給銓敘部，一份給保訓會。

李來希表示，可預見不論複審書或訴願書都會被駁回，下一步就是聲請釋憲。他呼籲，政治事件政治解決，投誰都好，就是不投民進黨」。

嘉義市公教退休人員協會理事長黃義誠說，政府對公教人員年金政策說改就改，影響眾多退休公教人員甚鉅，雖說逐年減少年金，但越老越需要養老金，以他自己為例，被砍近一半，退休人員要循行政訴願、釋憲等管道自力救濟。

國民黨嘉義市黨部表示，15日起提供「公教年改行政救濟服務」，有志工輪值協助退休公教人員填寫相關訴願書和複審書。

(中國時報)

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