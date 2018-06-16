逗趣！店鳥有腮紅 蝙蝠魟似飛翔

2018年06月16日 04:10 中國時報 潘建志 、 陳可文 、 曹明正 ／綜合報導 ／綜合報導

李欣豪飼養正常的皇冠黑白魟。（潘建志攝）

阿法圖彩妝工作室店鳥「Hugo」，臉上兩個腮紅相當討喜。（曹明正攝）

李欣豪5年前開始養魟魚，其中黑色身體上布滿白點的「皇冠黑白魟」，很像黑夜中的星星非常美麗。最特別的是還有一隻罕見的突變種「蝙蝠魟」，游泳時像蝙蝠在飛翔一樣，還露出兩顆牙齒，非常可愛，不少人跟他出價，但他並不想割愛。

李欣豪飼養好幾隻皇冠黑白魟，其中一隻母魟生下2隻突變種小魟，1隻出生後就不幸被其他魟魚咬死，他連忙將另1隻隔離。他說，一般這種魟魚都是圓盤狀，但突變種缺了前半部，圓盤少了一塊，游泳時非常像蝙蝠在飛翔，因而得名。變種的魟魚價格不斐，甚至叫價到上百萬元。

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阿法圖彩妝工作室店鳥「Hugo」是太陽鳥玄鳳，臉上兩個腮紅相當討喜，造型師王瑢媗1年多前養了牠當店鳥，一進店裡就可看到牠，而Hugo也不怕生，喜歡跟人親近，如果玩開了，牠還會從客人的手指一路走到肩膀上。

Hugo加入後，讓彩妝工作室變熱鬧，客人喜歡跟牠玩在一塊，當客人輕撫Hugo頸邊羽毛搔癢時，牠會撒嬌發出輕柔的叫聲。牠還有個祕密，因為是白子，不像一般玄鳳是灰色，羽毛呈黃白色，撥開冠羽會露出禿頭。

(中國時報)