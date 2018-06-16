獸醫救棄貓 投緣收養當家人

2018年06月16日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市動保處去年底在鶯歌區營救一窩沒有媽媽的幼貓，因為年幼尚未離乳需要專門照護，動保處便將幼貓帶回安置，其中一隻比較體弱的虎斑母幼貓「米糕」，暫由動保員陳妙秋及獸醫師郭意筠負責餵養，郭意筠覺得相遇即是有緣，決定從奶媽升等為專職鏟屎官，給小貓一個家。

去年底動保處接獲民眾通報，在鶯歌區發現一窩沒有貓媽媽照護約三周大的新生小貓，動保員前往查看，果然發現4隻小貓窩在一起餓得喵喵叫，但貓媽媽卻不見蹤影，經過確認小貓已無母貓照護之後，為了避免幼貓們繼續挨餓受凍，便將4隻小貓帶回動保處檢查安置。

相較於其他的兄弟姊妹，當時尚未被取名的母小虎斑「米糕」身體較虛弱，暫時無法被領養，便先交由奶貓經驗豐富的動保員陳妙秋和處內獸醫師郭意筠照顧，每天泡4次奶粉並用針筒餵奶，「米糕」在2人的悉心照料之下健康長大。

郭意筠和「米糕」日久生情，當時也正想領養1隻毛寶貝陪伴家人，便正式接手「米糕」的照護，讓牠成為家裡的新成員。

郭意筠說，為了幫助「米糕」社會化，在牠5個多月大的時候就偶爾會帶到辦公室來和同事互動，不僅可以讓「米糕」適應外人，同時也因為毛寶貝天生自帶的療癒氛圍，讓同事們能夠在工作疲累的時候過去摸摸毛或是看著牠四處走動，就能夠創造出一個紓壓的管道。

(中國時報)