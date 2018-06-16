移工、新住民 開齋日祈福

嘉義市政府15日舉辦開齋節活動，參與民眾玩起印尼式猜拳闖關活動，歡慶開齋。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

今年伊斯蘭教開齋日是6月15日，嘉義市政府15日舉辦開齋節活動，嘉義地區印尼移工及新住民聚集舉行開齋祈福儀式，新住民黃玉珠說，慶祝齋戒月結束，猶如台灣農曆過年，親友間互相拜訪慶賀並連絡感情。

嘉義市政府15日上午7時舉辦開齋節活動，邀請穆斯林慶祝回曆1439年，首先進行開齋祈福儀式，眾多印尼移工、新住民穿正式禮拜服一同祈禱、跪拜，儀式隆重。

隨後有一系列的印尼傳統舞藝表演、印尼美食、印尼服飾體驗、Fashion義剪、按摩舒壓、闖關遊戲等免費活動，穆斯林玩印尼的猜拳遊戲，大拇指象徵「大象」、食指代表「人」、小指代表「螞蟻」，比大小分輸贏，有人印尼拳跟台灣拳混著玩，趣味橫生。

黃玉珠從印尼嫁來台灣13年，生育2名兒女，夫家在嘉義縣太保務農，她幫忙種番茄，她說，依穆斯林宗教傳統習俗，每天朝拜祈福5次，每次用拜毯、穿著禮拜服裝，她嫁來台灣仍是按部就班禮拜，也教子女禮拜，是她的心靈寄託。

看護Tina說，來台工作10年，丈夫也來台工作，兒女留在家鄉，慶祝開齋節很開心，卻也特別思念家鄉及家人。

市府表示，目前嘉義市印尼籍移工有2401人、新住民195人，其中，印尼約85％信奉伊斯蘭教，伊斯蘭教的穆斯林依教規有1個月的齋戒期，須遵守戒律，白天禁飲食，但仍須維持體力正常工作，「開齋日」象徵神聖的齋戒月結束，是一年中非常重要的節慶。

(中國時報)

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