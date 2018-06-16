賴揆向石化業者保證 水電無虞

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中國時報
／高雄報導

行政院長賴清德15日到高雄長興化工與石化產業座談，他向石化業者喊話，掛保證台灣的水、電供應無虞，呼籲繼續投資台灣、根留台灣，讓台灣經濟更繁榮。

賴清德表示，水、電是企業投資最重視基礎建設，擔心自然資源不足導致投資發展受限，政府一定盡全力協助企業解決。

舉例來說，今年旱象嚴重比往年嚴重，從去年8月以來台灣沒有降雨，可是民生、農業灌溉都維持正常，沒有受到影響，竹科、中科、南科等科技園區也沒有缺水，還有台南雨下最少，但供水至少還能再撐1個半月。

賴清德說，這都是因為經濟部節水省水各種策略奏效，如果這種旱象發生在10年前，各大公司早就要用水車載水了，所以水資源供給絕對沒有問題。

電也是如此，以台灣目前所發的電供應全台都還有剩，大約剩4％到6％，也許企業認為剩不夠多，但絕對不會缺電，從明年開始，高雄大林、林口火力發電廠商轉，再加上大潭發電機組並聯以後，預計備轉容量可達10％，備用容量達到15％。

賴重申，政府現階段以拚經濟為主，對石化產業共同打拚方向，包括持續協助栽培人才，同時鼓勵高端研究開發高價值化產品，否則一旦陷入價格戰，只是時間的問題而已，因為台灣企業所花費成本無法與新興國家相比，一定會屈於劣勢。

(中國時報)

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