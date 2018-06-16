幼園畢業禮 餐具辭典孩童愛

新北市政府送給全市公私立幼兒園畢業生餐具組及辭典當作畢業賀禮，小朋友收到禮物的模樣格外可愛。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市政府為祝賀全市公私立幼兒園3萬6583名幼兒畢業生即將進入小學，特別挑選上小學必備的餐具組及辭典當作賀禮，副市長呂衛青15日特地參加秀朗國小附設幼兒園畢業典禮贈送禮物，由150位小小畢業生代表接受，小朋友收到禮物的開心模樣格外可愛。

「安全加知識」好安心

市府送給小小畢業生的「安全加知識」畢業禮物盒，特別挑選餐具組及辭典，餐具組包括便當盒、碗、湯匙及鋼杯，全套使用不鏽鋼304材質，其中湯匙特別使用醫療級不鏽鋼316材質，並通過SGS認證，全程台灣製造，家長可安心讓小朋友使用。

15日上午，副市長呂衛青特別前往參加秀朗國小附設幼兒園畢業典禮，小小畢業生由老師帶領緩緩穿越花圈拱門進入會場，讓家長們拍照捕捉孩子的可愛模樣，隨後畢業生們表演精采的《創藝肢體動一動》律動舞蹈，再次獲得家長們熱烈的掌聲。

秀朗幼童舞蹈 獲掌聲

呂衛青表示，新北市重視幼兒教育，為恭賀小朋友完成幼兒園學習階段，新北市特別贈送公私立幼兒園3萬6583名幼兒畢業生禮物，對畢業生而言，畢業是人生築夢的開始，希望孩子能對師長及父母永懷感恩之情，勇敢邁向人生的道路。

小朋友們收到禮物後，開心地翻閱辭典和把玩起便當盒，可愛模樣又讓家長們拿起相機不斷捕捉畫面。

教育局表示，幼兒園畢業生禮物將由各幼兒園配合典禮活動贈送給畢業生，也邀請家長共同參與，除了回顧小朋友在幼兒園學習的點點滴滴，也共同分享禮物的喜悅，新北市政府祝福各位小朋友在未來的日子裡，快樂學習、健康成長。

(中國時報)

無人機正夯 二信開課起飛 楊敬賜回鍋竹北 挑戰何淦銘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。