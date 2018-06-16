幼園畢業禮 餐具辭典孩童愛

2018年06月16日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府為祝賀全市公私立幼兒園3萬6583名幼兒畢業生即將進入小學，特別挑選上小學必備的餐具組及辭典當作賀禮，副市長呂衛青15日特地參加秀朗國小附設幼兒園畢業典禮贈送禮物，由150位小小畢業生代表接受，小朋友收到禮物的開心模樣格外可愛。

「安全加知識」好安心

市府送給小小畢業生的「安全加知識」畢業禮物盒，特別挑選餐具組及辭典，餐具組包括便當盒、碗、湯匙及鋼杯，全套使用不鏽鋼304材質，其中湯匙特別使用醫療級不鏽鋼316材質，並通過SGS認證，全程台灣製造，家長可安心讓小朋友使用。

15日上午，副市長呂衛青特別前往參加秀朗國小附設幼兒園畢業典禮，小小畢業生由老師帶領緩緩穿越花圈拱門進入會場，讓家長們拍照捕捉孩子的可愛模樣，隨後畢業生們表演精采的《創藝肢體動一動》律動舞蹈，再次獲得家長們熱烈的掌聲。

秀朗幼童舞蹈 獲掌聲

呂衛青表示，新北市重視幼兒教育，為恭賀小朋友完成幼兒園學習階段，新北市特別贈送公私立幼兒園3萬6583名幼兒畢業生禮物，對畢業生而言，畢業是人生築夢的開始，希望孩子能對師長及父母永懷感恩之情，勇敢邁向人生的道路。

小朋友們收到禮物後，開心地翻閱辭典和把玩起便當盒，可愛模樣又讓家長們拿起相機不斷捕捉畫面。

教育局表示，幼兒園畢業生禮物將由各幼兒園配合典禮活動贈送給畢業生，也邀請家長共同參與，除了回顧小朋友在幼兒園學習的點點滴滴，也共同分享禮物的喜悅，新北市政府祝福各位小朋友在未來的日子裡，快樂學習、健康成長。

(中國時報)