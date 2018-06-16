楊敬賜回鍋竹北 挑戰何淦銘

2018年06月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹縣報導 ／竹縣報導

曾任兩屆竹北市長的現任縣議員楊敬賜決定回鍋角逐竹北市長，年底選情勢必激烈。（陳育賢攝）

國民黨新竹縣黨部開放黨內縣議員、鄉鎮市長提名登記作業已完成，幾個鄉鎮市選情令人矚目，包括新豐鄉長有多人登記、擔任過兩屆、8年竹北市長的縣議員楊敬賜也確定回鍋竹北再戰，對目前爭取連任的無黨籍市長何淦銘是一大威脅。

陳見賢不選 新豐鄉熱戰

國民黨下屆縣議員、鄉鎮市長黨內提名登記作業前天截止，黨部提名小組審核後，各區若有人數過多、參選爆炸情形，黨部即將先作初步協調，之後再報黨中央後提名，提名作業預定在6月底完成。

議員部分，較受矚目的是竹北市選區的副議長陳見賢未登記，不再參選縣議員。僅有5席的湖口鄉選區有6人登記，本屆國民黨提名4席，預料下屆也不會「超額」提名。

鄉鎮市長部分，竹東鎮長有縣議員羅吉祥、前縣議員吳勝松登記爭取提名，新豐鄉更有縣議員羅春蘭、代表會主席許秋澤以及新豐鄉公所祕書徐煒傑登記。另，縣議員楊敬賜登記參選竹北市長，決定回鍋再戰爭取連任的何淦銘。

地方觀察，何淦銘此屆在未獲國民黨提名下以無黨籍自行參選，與國民黨提名的前議長張碧琴捉對撕殺，最後何在沒有黨派奧援下以4萬8331票囊括69.61％的選票，擊敗張的2萬1104票，基層實力相當驚人。

竹北兩強相爭 精彩可期

而楊敬賜也不是省油的燈，2005年以2萬8480票、高達59.34％的得票率拿下首任市長，2009年再以3萬4530票、57.8％的支持率連任，下屆兩強相爭勢必精彩萬分。

(中國時報)