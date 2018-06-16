彰縣藍綠鄉鎮市長提名 出爐

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉（中）號召打贏五合一選舉，參選人高呼重振藍天。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
民進黨彰化縣黨部主委邱建富（前左四）15日公布16個鄉鎮市長提名，鄉鎮市長參選人振臂高呼拚建設、愛家鄉。（吳敏菁攝）

選舉戰鼓催，民進黨彰化縣黨部15日公布16個鄉鎮市長提名人；國民黨則確定提名15個鄉鎮市，福興鄉和埤頭鄉開放，溪湖鄉徵召，藍、綠布局大致底定。此外，國民黨北斗鎮長參選人李玄在涉嫌違反《廢棄物清理法》遭檢調搜索，法院15日裁定無保請回，是否影響提名和選情有待觀察。

民進黨公布16鄉鎮市人選

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，已確定提名有彰化市林世賢、員林市陳秋蓉、花壇鄉陳振欽、芬園鄉林世明、鹿港鎮潘順良、福興鄉蔣煙燈、秀水鄉梁禎祥、溪湖鎮楊福建、埔鹽鄉謝采芳、埔心鄉張乘瑜、北斗鎮王東魚、溪州鄉李俊諭、社頭鄉劉錦昌、埤頭鄉謝志能、竹塘鄉林浚熙、大城鄉蔡鴻喜；其中，秀水、溪湖、埔心和社頭拚連任。

國民黨確定提名15鄉鎮市

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，確定提名有彰化市張東正、花壇鄉顧勝敏、芬園鄉曾世勇、鹿港鎮許志宏、秀水鄉陳文新、和美鎮阮厚爵、伸港鄉曾煥彰、大村鄉游盛、員林鎮游振雄、埔心鄉謝采純、田中鎮謝秉儒、北斗鎮李玄在、田尾鎮陳君栓、溪州鄉江淑芬和芳苑林保玲；其中，和美、伸港、大村和田尾爭蟬連，埔鹽鄉要辦初選。

北斗鎮昨則爆出新衝擊，北斗鎮長楊麗香夫婿李玄在接棒參選，去年8月受請託，要求清潔隊通融把拆除房屋建築廢棄物傾倒在已封場掩埋場。檢方以違反《廢棄物清理法》和圖利罪嫌偵辦，15日法院裁定無保請回。

彰化市和員林市都被視為一級戰區，陳秋蓉力求突破員林鎮藍營執政的歷史魔咒，但游振雄也不容小覷；彰化市除了林世賢和張東正競爭激烈，無黨黃玉芬也投入選戰，選情陷入三角之爭。

(中國時報)

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