虎尾東屯長青食堂 吃好吃飽

虎尾東屯社區長青食堂開幕，縣長李進勇（左）和老人共餐，把飯菜吃光光。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾鎮東屯長青食堂15日揭牌，雲林縣長李進勇等人和阿公阿嬤共進午餐，吃到見底喊讚，也肯定、感謝東屯社區發展協會理事長方安為等理監事及志工為照顧在地老人的奉獻，李進勇並發布7月起增加食物中毒險等保障補助的好消息。

有機食材 健康安心

為讓爺奶在舒適環境中用餐，社區把活動中心整理得煥然一新，大家像入厝一樣開心，議員蔡秋敏、陳俊龍、顏旭懋也來陪老人吃飯。方安為強調蔬菜都是有機的，讓阿公阿嬤吃得更健康。

李進勇指出，截至目前，雲林縣已開辦49處長青食堂，每日有3200多位長輩在社區共餐，足見長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，讓老人獲得營養，等於照顧身體健康。

保險補助 都將增加

虎尾鎮長林文彬表示，長青食堂設立不只嘉惠老人，也活化許多社區蚊子館，例如不少活動中心過去幾乎只有選舉當投開票所時才用到，如今天天使用，不再閒置。

李進勇並公布今年7月1日起，長青食堂的服務新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費、調升廚工薪資、增加廚工名額等補助項目的好消息。

縣社會處長徐忠徹表示，縣府以長青食堂的餐飲服務為開端，結合樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等措施來照顧長輩；此外，還陸續推動老人與身障電子乘車票證，讓長輩多到戶外活動，持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車，建構雲林為高齡友善的幸福城市。

(中國時報)

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