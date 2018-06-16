溜溜球扯鈴雜耍 高手比拚

亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽15日開幕，高市觀光局長曾姿雯（中）受邀玩扯鈴。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

亞洲最大雜耍花式綜合賽事「第3屆MOYOSTAGE 亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽」，15日正式開幕，16、17日將於新光三越左營店盛大登場，來自7國、近200位好手齊聚比拚，其中連續4屆世界溜溜球冠軍的日本選手岩倉玲也跨海來台，讓賽事更添看頭。

運動產業產值可觀

高市觀光局長曾姿雯昨獲邀玩扯鈴，啟動轉動儀式，預祝賽事圓滿。她說，運動產業延伸產值十分可觀，1年約5000億元，透過此賽事讓各國選手造訪高雄，也藉此推薦旅遊景點，歡迎選手搭乘輕軌遊覽棧貳庫等景點。

曾姿雯表示，樂見賽事移師高雄舉辦，這些年在前市長陳菊努力下致力城市翻轉，讓高雄擁有不同面貌，更被國際旅遊雜誌《孤獨星球》列為2018年全球十大旅遊城市，也是亞洲唯一入榜城市。近期也獲Booking.com選為全球10大美食目的地第2名，顯示高雄具有觀光潛力及魅力。

台灣溜溜球協會理事長林興昱指出，賽事從2014年改為兩年一度，除地主台灣選手人數最多外，日本扯鈴協會理事長齋籐哲範領軍日本選手團選手高達40位，另有新加坡、馬來西亞、香港、中國大陸及韓國等優秀選手。

世界冠軍好手來台

林興昱提到，本次備受矚目的是連續4年獲得溜溜球世界冠軍的岩倉玲選手，及分別拿下2016、17年IJA國際雜耍大賽金獎的龜井大輝跟渡邊隼人，而台灣選手有2018亞洲盃扯鈴錦標賽冠軍李翊華，及2018東亞區國際雜耍大賽冠軍鄭湧蒼等好手迎戰，賽事精彩可期。

(中國時報)

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