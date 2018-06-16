餐飲店油煙味超標 罰10萬

2018年06月16日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

不少餐飲業者為了避免油煙味遭到投訴而加裝靜電集塵器，但泰山區明志路二段某早午餐店仍因排放油煙遭處10萬元罰鍰，並應接受2小時環境講習，業者質疑取樣過程不符標準提起行政訴訟，仍遭新北地院判決敗訴。

新北市環保局表示，2017年針對餐飲業油煙異味汙染共開罰27件，這些容易產生較重異味餐飲業者，部分雖裝設了靜電集塵器，但最好還要加裝活性碳吸附裝置或紫外光臭氧設備等，才能確實減少異味。

遭罰的業者表示，環保局2016年10月接獲檢舉派員至門市檢測時，僅說是「例行性檢查」，檢測時也未明確告知檢測的依據標準、檢測項目及其相關規定，只在離去時表示檢測結果未符合標準，未料不久後店家就收到新北市環保局裁處10萬元的高額罰鍰，令人難以接受。

業者還聲稱，店裡已使用靜電去味集塵裝置，不解為何會超標？

環保局則指出，檢測時現場會同店方員工及環保署認可之檢測公司，並且按環保署環境檢驗規定之方法採樣檢測，一切合乎規範。

環保局說明，為確保檢測公平性，環保局使用「三點比較式嗅袋法」作為執行異味汙染物採樣及分析工作之依據，此法係將試樣氣體以純淨空氣適當稀釋後，置於3個嗅袋中的1個（另2個嗅袋裝純淨空氣），由6名合格嗅覺判定員分別以嗅覺判斷哪個嗅袋含有異味汙染物（即試樣氣體），再平均算出嗅覺判定員可聞出之稀釋倍數，以異味汙染物濃度表示。

新北地院認為，該早午餐店雖然使用靜電集塵去味裝置，但裝設這些設備與檢測超標是兩碼子事；且環保局檢測方法都合乎規範，業者油煙氣味確實超標，審結後維持裁罰10萬元罰鍰、接受2小時環境講習的處分結果。

環保局指出，餐飲業者在烹飪作業時，會同時產生油煙及異味，安裝靜電集塵器雖能有效去除油煙，但在去除異味的效果有限，最好還需加裝活性碳吸附裝置或紫外光臭氧設備，才能降低油煙異味。

(中國時報)