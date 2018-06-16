陪長者就醫 女村長笑稱值得

2018年06月16日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣義竹鄉岸腳村的女村長翁黃幸栢，深知因工作不能時常請假，帶家中長輩看診的苦楚，自上任後就主動擔負起「陪同就醫」的責任，至今已持續16年不輟，不僅自己開車接送，也會向村民旅外兒女回報家人病況，不少人紛紛對她豎起大拇指，表示「這款村長真的無底找」。

翁黃幸栢的先生也曾是村長，但任內因車禍不幸往生，2003年經村長補選後接下先生的棒子。她指出，村內65歲以上長輩約200多位，且子女多半在外地工作，由於自己曾為上班族，理解開口向公司請假照顧家人，非常難為情。為使年輕人無後顧之憂，她開始專車接送村內老人家，至嘉義長庚就醫回診，一做就是16年，最高紀錄曾一天來回3次醫院。

翁黃幸栢拿出小小的記事本，上頭寫著密密麻麻資料，像是哪天該到醫院回診、看哪科 、吃什麼藥、病況摘要及兒女連絡電話等，連村民的門診單與連續處方籤等，也都細心代為保管；76歲翁姓阿嬤透露，若隔天要回診，村長前一天會打電話提醒，「既不收車資，中午時間還會買麵包給我們止飢」，數十年來如一日。

「我的薪水花在長輩身上很值得」，翁黃幸栢笑說。除了專車接送、陪同就醫外，她也在社區內推動各項老人活動，包含健康操、歌唱班及手作課程等，同時成立Line群組，讓在外地工作的子女，透過即時影音，知道家中長輩今天過得好不好，儼然已成為岸腳子弟最堅強而溫暖的後盾。

(中國時報)