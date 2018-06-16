淡水金瓜派對 冬粉免費嘗

2018年新北市全國大南瓜比賽23、24日在淡水登場，有許多好吃好玩等民眾挖掘。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

重磅登場！新北市農業局、淡水區農會舉辦的「2018年新北市全國大南瓜比賽」，23、24日將在淡水金色水岸登場，今年以「夏日萬聖節金瓜派對」為題，邀請民眾欣賞千斤巨無霸南瓜，還有全新「滬尾南瓜冬粉」等農特產品免費嘗，好吃又好玩。

新北市種植南瓜面積已突破122公頃，產值高達7800萬元，今年氣候穩定，梅雨延遲報到，不僅豐收，甜度、外觀、大小都屬上品。

新北市副市長葉惠青與淡水農會家政班在農業局15日記者會中，合力製作應景的季節美食「滬尾金瓜香粽」，將香甜栗子南瓜包入傳統北部肉粽，也邀請到淡水亞太飯店合作，推出季節限定的南瓜荷葉包。

另還有台北海洋科技大學與馬偕醫護管理專科學校學生，結合淡水農會系列產品，研發出創意的幸福南瓜家常菜，上網公開分享食譜讓大家照著做。

農業局表示，各地農友耗費半年時間、全心全力投入參賽的「全國大南瓜比賽」，屆時上百顆南瓜羅列於金色水岸，彷彿一場熱鬧的金瓜派對。

此外，活動粉絲頁也將舉辦「誰是神準王？」預測活動，只要留言預測冠軍南瓜王的重量，神準王可以獲得淡水農會與龍口冬粉合作的新產品「滬尾南瓜冬粉」。

農業局長李玟表示，23日將有千人試吃「南瓜甜心塔」等相關產品，歡迎大家來淡水度過愜意周末假日。

(中國時報)

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