屈中恆與老人共餐 嘗眷村味

屈中恆應《保庇新北市》封面之邀，和五股陸光新城的爺爺、奶奶們習藝、共餐，回味懷念已久的家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

由多個軍眷村共組而成的新北市五股區陸光新城15日舉辦老人共餐，出生眷村的金鐘獎影帝屈中恆應《保庇新北市》封面之邀到場，與眷村長輩共享習藝、共餐，現場準備了超過30道大江南北家鄉菜，涵蓋八大菜系，散發濃濃眷村味。

陸光新城前身是國軍眷村「陸光一村」，眷戶多半是早年陸軍總部支援美軍顧問團的駕駛和通信單位的官兵，互有袍澤之情，儘管落地生根一甲子，始終難忘家鄉味，因此陸一里里長王章鳳每月舉辦「眷村好料理─老人共餐」，讓爺爺奶奶們寄託思念與鄉愁。

王章鳳說，社區內的眷戶來自中國大陸各省，讓每月的共餐菜色囊括四川菜、江浙菜、湖北菜、上海菜等八大菜系，宛如中華美食大會，大家不僅相互觀摩試吃，也重溫往日情懷。

屈中恆15日也在現場與長輩共享各式經典眷村美食，他說，父親是山東省泰安縣人，後來到了台灣也碰巧住在台北縣泰山鄉干城三村，讓他從小就對很多眷村料理印象深刻，特別是父親以前常做的一道「炒烤餅」，將像蔥油餅的餅皮切成一絲一絲的，跟肉絲、蔬菜一起快炒就可飽食，雖簡單卻是人間美味。

屈中恆笑說，兒時的快樂回憶都回來了，就像以前眷村裡常常有隔壁家的爺爺、奶奶煮了好吃的，隔著圍牆吆喝一聲，一堆小朋友就都跑來吃，「那種感覺很溫馨」。

(中國時報)

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