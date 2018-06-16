專偷夾娃娃機3C商品 竊嫌落網

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中國時報
／台南報導

王姓男子夥同已落網的魏姓男子、邱姓女子共組竊盜集團，在台中、嘉義、台南等地多家夾娃娃機店，專門以榔頭破壞夾娃娃機台玻璃，竊走機台內高單價的藍芽喇叭、公仔等商品。台南市警六分局持搜索票前往台中市王某的藏匿處逮人，當場查獲大批贓物。

警訊中，王某供稱，由於父母債務纏身，加上妹妹又是遲緩兒，急需用錢，才組成竊盜集團鋌而走險，全案偵訊後，依竊盜、贓物等罪嫌法辦。

警方指出，本月3日清晨5點多，台南市南區健康路某夾娃娃機店遭1名戴手套、口罩的男子，持榔頭砸破娃娃機台玻璃後，竊取機台內的高單價藍芽音響共20餘台，市值2萬5600多元，得手後乘坐在外接應的自小客車逃逸。

案發後，警六分局長黃勝智立即指示成立專案小組偵辦。轄區金華派出所調閱該店監視畫面，發現案發當天清晨4點多，作案歹徒曾與另名男子進入店內觀察地形，搭乘的作案車輛車牌係在台南市北區失竊，車輛則是台中市的租賃車。

專案人員往返台中、台南多次，才掌握涉案的20歲王某在台中市南區的租屋處，14日持搜索票前往逮捕，當場起出大批贓物。

警方清查發現，王某與已被台中警方逮獲的27歲魏某、26歲邱女，涉嫌於3天內連續在台南市中西區、南區及嘉義市、台中市等地，至少犯下8起夾娃娃機竊案，共竊取105組高單價藍芽喇叭與公仔後，隨即PO在臉書娃娃機社團販賣，多數贓物都回賣給夾娃娃機業者。

(中國時報)

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