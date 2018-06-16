這是台灣走向平庸的訊號嗎

2018年06月16日 04:10 中國時報 主筆室

科技產業龍頭台積電與鴻海近來都成為矚目焦點：台積電是因為董事長張忠謀退休，台積電30年來「奇蹟式的成長」再次受人讚嘆；鴻海則因其子公司工業富聯（FII）在大陸掛牌後飆漲，市值超越母公司鴻海而廣受矚目。台積電與鴻海都是台灣培養出的世界級企業，值得國人與政府珍視，但他們也同時帶給政府挑戰。

台積電是30年前由政府與荷商飛利浦合資成立的公司，成立時只有100多人、資本額只有13億元，技術當時是從零開始練起，當時還要有其他國際級的半導體廠商認證後才有訂單。但今天已成長為近5萬人、營收近兆元、市值近6兆元的企業；更重要的是在全球半導體產業中，台積電的技術已經居最前端，在晶圓代工領域的市占超過50%。台積電能實現張忠謀口中「奇蹟式的成長」，最大的功臣其實是張忠謀本人。

鴻海則是在誕生時就是純然的民營企業，郭台銘在1974年以10萬元成立公司，從做黑白電視的按鈕起家再跨到電腦連接器，之後再成為各種科技產品的代工組裝廠。鴻海以高效率、紮實的品質、快速的成長，成為蘋果主要組裝廠，同時也把觸角伸向其他領域、到各國設立生產基地──最著名的當然是在大陸的富士康。至今鴻海已經是營收4兆多元、全球最大的科技代工廠、擁有超過百萬名員工的超級企業，位居全球前十大單一雇主。

台積電與鴻海堪稱台灣產業界的一時瑜亮，雖然同樣被歸類於「代工」，但卻走著不同的發展道路。台積電算是30年來不改其志、專注在半導體晶圓代工，期間雖然短暫投資太陽能產業，但也很快又退出。台積電頗有「一輩子就做好一件事」的味道，而專注、專業也成為台積電的特色，終而造就其龍頭地位。

鴻海則是不斷變換戰場、擴張領域的企業，當15年前郭台銘提出台灣代工的「電子五哥」時，謙遜地把鴻海以「老五」自居；但今日鴻海與其他「四哥」已不再居於同一等級了。以營收而言，鴻海一家已超越其他4家之總和；而鴻海也快速往上游、下游整合，又再跨足電信、有線電視、互聯網、醫療生技、機器人、零售等領域，甚至被外資預言是「未來世界的整合者」，鴻海集團下的子孫公司多達數百家。

台積電與鴻海走著完全不同的路，但最後同樣邁向顛峰，業界少有匹敵者。對產業界與企業而言，兩者說出的故事就是：成功沒有公式。國內長期爭執到底代工還是品牌是出路、該「根留台灣」還是赴大陸與海外投資才能保有競爭力，甚至哪個產業「好或壞」，這些都不是重點；業者必須根據本身的產業位置、擁有的資源，尋求最大發揮。台積電與鴻海以不同的策略卻同樣達到極致，唯一相同的就是拚搏、嚴謹、專業的精神，對國內企業而言，應該有可深思借鏡之處。

至於對政府而言，台積電與鴻海既是台灣經濟奇蹟的代表，值得珍惜，但卻也同樣對政府帶來新課題與挑戰。

台積電根留台灣，將在南台灣興建新的5奈米與3奈米的新廠。半導體生產是製程越先進，就越是耗費電力。台積電已是全台最大的單一用電戶，占全部用電量的3%多，未來的新廠用電量則又勝於過往。在蔡政府極力推動廢核的能源轉型時，缺電風險提高，對張忠謀口中「一分鐘都不能缺電」的台積電而言，可謂憑添風險。蔡政府未來最大的挑戰就在如何確保供電充裕、電價穩定，如果電價上漲過多，對每年用電度數達百億度的台積電而言，當然有不利的影響。

至於鴻海集團，當鴻海子公司工業富聯在上海掛牌，市值一舉超越鴻海的同時，母公司鴻海則是決定減資2成，這個動作對政府而言，應該是一項警訊。因為減資代表的是不看好台灣未來的投資機會與資本市場，因此公司減資把錢還給股東；但把公司有價值、有前景的事業在大陸掛牌上市，顯示看好對岸市場。如果台灣的資本市場與投資環境遲遲不能改善，企業的重心很可能就逐漸「位移」。

政府須接收並了解此一警訊，有意仿效鴻海到大陸上市的台企不在少數。根據金管會掌握的訊息，已有16家上市櫃公司有意讓子公司赴大陸掛牌，同時今年以來台股企業減資家數亦已超過30家，如果政府毫無作為，恐怕就難遏止企業外流，台灣經濟與產業都將因此受創。

台積電面臨的風險與鴻海傳遞的警訊，是政府與社會必須嚴肅面對的挑戰，萬一前者走向衰弱，後者淡出台灣，將代表70年代開啟壯麗經濟奇蹟的終結，台灣將走向平庸。

(中國時報)