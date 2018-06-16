2018年06月16日 04:10 中國時報 主筆室

公教年金新制即將在7月1日上路，這幾天退休公教人員陸續收到「退休所得重算處分書」，看到處分書上重新核算的退休所得，公教人員既慌且怒，清大榮譽教授李家同說感覺自己「晚景淒涼」，全國教育產業總工會理事長黃耀南則說，很多退休教師氣得想跳汨羅江；對廣大退休公教人員來說，這個端午節真是苦澀無比。

退休公教人員感受到衝擊，一方面是收入紮紮實實減少，對老後生活所造成的影響，另一方面則有一種遭到背叛的傷痛。公教人員是政府的僱員，也一直是維繫社會穩定的力量，如今卻被他們奉獻一生的國家「擺了一道」，而且是在自己年紀大、沒有太多再額外賺錢機會的時候，被迫削減退休所得，恐慌之深，可想而知。

儘管年金改革是一條應該走、也必須走的路，但其他職業類別的人，特別是將在下周進入最後討論階段的軍人年金改革，看到民進黨政府一路用強制高壓的手段硬砍公教人員的退休所得，也難免會產生「兔死狐悲」的感覺；更何況公務人員只占總人口的5%，在年金制度中，潛藏財務缺口最大的其實是人數更為龐大的勞保。如果軍公教年改都殺得如此血流成河，實在很難想像未來進行到勞保年改時，會是如何恐怖的景象！

公教年改已為台灣社會打開了集體焦慮不安的潘朵拉之盒，千萬不要小看了這種負面循環的影響與傷害，因為台灣社會很可能就此進入對政府不信任以及消費緊縮的低迷年代。蔡政府一定要好好處理這波年改震盪的後續效應，千萬別又在傷口上灑鹽。

(中國時報)