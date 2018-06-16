選舉優先 美國再啟貿易戰

2018年06月16日 04:10 中國時報 謝志傳

美國總統川普上任1年多以來，美國與中國的關係時戰時和，令人眼花撩亂。在「川金會」後，川普即將宣布對中國千餘項進口商品增徵500億美元關稅的懲罰清單，預料中國也將有所反擊。雙方的貿易戰災情有多嚴重，將影響全球經濟的發展。

2017年4月中國國家主席習近平至美國佛州與川普會面，而川普也於同年11月訪問中國，試圖在經貿與北韓核武上達成共識。川普可以稱習近平是好友，表面關係看似和諧，但對於中美貿易，川普向來口氣強硬，為了美國利益不惜發動貿易戰。之前在北韓核武問題、南海議題上，中美都有爭議，根本的原因除雙方的利益認知不同之外，中國沒有選舉壓力，對於任何議題可以當成長期議題處理，但對川普來說，年底的期中選舉是一個重大考驗，共和黨能否繼續在國會保有多數，以及川普連任的可能性在今年底的選舉就可看出端倪。

此外，中國已今非昔比。習近平曾說過太平洋夠大，可以容納下中、美兩國。習近平也在歐巴馬政府時期寄望與美國構建新型大國關係，畢竟中國已是世界第二大經濟體，在國際事務上有一定的發言權，此次「川金會」的成形也可看到中國的影響力。

雖然中國整體實力與美國仍有不小差距，但中國正在迎頭趕上，在經濟總量上超過美國只是時間問題。「川金會」後，美國智庫與國會認為川普並未達成實質成果，川普和金正恩所簽署的協議被媒體形容成「北京版」，並稱中國是實質贏家。

當初川普同意與金正恩見面時，原先計畫透過川金會可以出口轉內銷，透過兩人簽署的協議可為11月的期中選舉贏得更多支持，可惜此協議在美國國內遭到嚴厲批判，因為缺乏北韓無核化的時程表與具體措施。川普受到批判後，認為川金會背後有北京的影子，而且北韓核武問題的壓力暫時舒緩了，此時他決定重啟對中國的貿易戰並不令人意外。

其實川普從未放棄透過貿易戰打擊「2025中國製造」計畫，畢竟，這不僅攸關美國在關鍵科技能否持續保有領先的地位，更與年底的期中選舉息息相關。自從川普多次威脅要對中打貿易戰之後，並未具體實施，雙方也已經派員磋商多次，這次是否能繼續維持「鬥而不破」的局面，仍有待觀察。但對川普而言，對中貿易政策目前不只是「美國優先」，更緊急的應是「選舉優先」吧。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)