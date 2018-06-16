上萬點 台股仍缺吸引力

2018年06月16日 04:10 中國時報 李沃牆

鴻海旗下的工業富聯（FII）8日登陸上海A股後，市值已超越母公司鴻海在台股的市值，反觀台股今年以來有50多家上市櫃公司計畫減資。行政院14日宣布「金融發展行動方案」，其中在證券期貨業的目標是在兩年內股市新增百檔上市櫃，但比較前幾年的情況，此目標相對保守，而且對資本市場也未提出更積極的作為以因應大陸的磁吸效應，令人對台股的未來感到憂心。

鴻海FII在A股掛牌上市後連續3個交易日股價漲停，市值突破2.2兆台幣，不僅超越母公司鴻海在台股1.5兆元的市值，在台股市值的排名也僅次於台積電，且躍居A股市值最高的科技股。此現象顯示了兩岸股市與科技業消長的趨勢，政府主管機關卻似無動於衷。

台股上市櫃家數在亞洲主要國家中，僅高於新加坡，尚不及南韓及香港的一半。因著眼於A股在今年6月納入MSCI新興市場指數，前景看好所致，去年申請在A股掛牌的共有436件，為全球第一，主要以中小型公司為主，共計籌資2304億人民幣，較往年顯著提升。

台股去年則相對失色，上市櫃新掛牌家數僅42家，總集資金額為148.1億台幣，與2016年相比，分別減少了18家及107.6億台幣；若加上興櫃46家，則有98家，較前年少了29家。資本市場除了觀察IPO家數之外，總籌資金額是否成長也是重點，但近年來台股上市櫃公司減資成為熱潮，某種程度說明了台灣缺乏良好的投資標的、看不到投資前景或是投資報酬率不如預期，上市櫃公司只好將現金退還股東，此種現象值得政府警惕。

FII自2月1日公告正式遞交上海A股上市申請文件，到3月8日公告通過，僅僅花了36天，相較於大陸IPO平均審核周期長達15個月，此案被陸媒形容是以「光速」保送，但也凸顯了大陸主管機關對此案的重視，對於鼓勵重點科技公司赴陸上市有指標作用；對台企而言，也意謂某些企業赴陸籌資相對台股容易，且市值可以較台股更高。身為金管會主委的顧立雄卻未正視此問題的嚴重性，僅以「FII上市後市值多少，不是我們Care（關心）的」一語輕輕帶過，態度過於消極。

既然金管會已提出多元上市方案，簡化審查程序，縮短審查時程，以加速公司上市櫃，甚至要吸引獨角獸大型企業來台上市，就應徹底讓政策落地，不能淪為口號。

此外，鑑於鮭魚返鄉掛牌曾風光一時，如今卻繁華落盡；TDR 掛牌如過眼雲煙、F股掛牌冷冷清清、KY股掛牌也由炫爛歸於平淡等前車之鑑，政府更應積極檢討原因，掃除上市櫃的路障，以免台股活力不斷流失，即使股市上萬點，仍難以吸引企業及投資人停留。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)