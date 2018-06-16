2018年06月16日 04:10 中國時報 吳志揚

近年來少子化海嘯衝擊台灣高等教育，大專院校退場機制成為教育部最迫切需要面對的問題。教育部近日公布高美醫護管理專科學校停招，成為4年內第3所退場的大專學校。站在少子化懸崖邊的台灣，恐怕短時間內就會面對大量學校倒閉的噩夢，未來母校消失的台灣人將創下新高。

然而，當教育部面臨輔導大專院校轉型退場的棘手問題之時，由於大陸宣布學測底標以上的台生可免試進入大陸的大學院校，大陸吸引台灣青年人才的力度正在不斷增強中。

青年世代是台灣未來發展的根，高等教育更是培育青年人才的重點場域，兩岸爭搶人才的現象不僅包含學生，更囊括台灣的青年教師與研究學者。日前大陸推出的「惠台31項措施」之中，提供台灣學術研究者許多機會、補助與獎勵，對岸同時也提供台籍的青年學者各種教學機會、研究職位及經費補助。在未來台灣將大幅降低對新進教師的需求之下，大陸對台青將更具誘因。

從高中生今年大量申請赴陸就讀大學，可看出如今青年世代出走的年齡門檻更已經下降，這無疑使台灣日益嚴重的人才外流問題雪上加霜。面對「楚才晉用」的磁吸效應，教育部卻持續將重心放在政治鬥爭，而不反思政策的失當，使得人才的流失看不到止血的跡象。

執政者如果不思考該如何將青年學子留在台灣，同時針對台灣的高教體系做出長遠且完整的改革，台灣人才未來將完全被掏空，國家競爭力也將快速衰退。蔡政府，趕快讓失靈的高教回魂吧！別讓青年面臨離台或留台的選擇題！（作者為立法委員）

(中國時報)